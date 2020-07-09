В Украине на популярном курорте туристку укусил смертельно опасный паук

Под Херсоном паук каракурт укусил туристку (коллаж РБК-Украина)

Паук каракурт атаковал туристку на "украинских Мальдивах"

На курорте возле Скадовска под Херсоном туристку из Киева укусил опасный паук каракурт. 32-летнюю женщину госпитализировали в районную больницу.

Инцидент произошел на острове Джарылгач, который еще называют "украинскими Мальдивами". Об этом 9 июля передает "Голос Украины".

Отмечается, что туристка прогуливалась по острову и ходила босиком песчаными дюнами. Женщина не заметила, как к ней подползала "черная вдова". В определенный момент она почувствовала резкую "огненную боль" - это характерная реакция на яд пауков-каракуртов.

После этого туристку из столицы экстренно эвакуировали обратно в Скадовск на обратную сторону Джарылгачского залива, после чего увезли в райбольницу.

В Херсонской области каждое лето здесь фиксируют по несколько атак ядовитых пауков на людей. Причем в основном люди страдают в результате собственной неосторожности, работая в поле или на огороде, не надевают закрытой обуви, на побережье рискуют заходить вглубь дюн, где издавна обжилась "черная вдова".

Важно отметить, что в июне и июле - когда у пауков длится брачный период - их яд самый сильный.

Симптомы отравления ядом каракурта длятся в среднем сутки-двое, но иногда и дольше. Отравление в тяжелых случаях через 1-2 дня может привести к смерти.

Энтомологи обращают внимание, что через 15 минут после контакта с каракуртом начинается сильная боль в мышцах, духота, паралич ног. Яд маленького паука, так называемой "черной вдовы", в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи.

Летальный исход после укуса каракурта наиболее вероятна у лиц (детей и взрослых) с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или у тех, кто поздно поступил в стационар. Число смертельных исходов составляет от 4 до 6 % общего числа укусов.

Ранее сообщалось, что на популярном украинском курорте отдыхающих атакуют морские блохи.

Напомним, недавно туристов предупредили об опасном явлении в Азовском море, из-за которого тонут даже первоклассные пловцы.