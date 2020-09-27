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В Ужгороді дитину вкусив рідкісний отруйний павук: ховався в малині

Ужгород, Неділя 27 вересня 2020 07:23
В Ужгороді дитину вкусив рідкісний отруйний павук: ховався в малині
В Ужгороді павук Аргіопа тигрова вкусив дитину (фото: flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Аргіопа тигрова або Брюнніха має також іншу назву - павук-оса

В Ужгороді дитину вкусив отруйний павук Аргіопа тигрова (Аргіопа Брюнніха), який вважається досить небезпечним і дуже рідкісним для Закарпаття.

Батькові дитини довелося викликати медиків. Лікар зробив укол, і через добу стан маленького пацієнта став поліпшуватися. Про це передає місцеве видання Pershij.com.ua.

Павук ховався в малині, і дитина випадково поклала його до рота разом з ягодою, яку зривала. Тут же вона відчула пекучий укус павука на губі.

Через деякий час губа дитини сильно розпухла і боліла. Муки припинилися тільки після допомоги медиків.

Павук Аргіопа тигрова, або Брюнніха (Argiope bruennichi - вид названий на честь данського зоолога Мортена Брюнніха) також отримав назву павук-оса через своє характерне смугасте жовто-чорно-біле черевце. Вони хживляться дрібними прямокрилими та іншими комахами. До речі, самки Аргіопи Брюнніхи є канібалами - вони поїдають самців після спарювання.

Для людини отрута цих павуків не смертельна, проте може спричинити серйозні наслідки для здоров'я.

Довжина тіла Брюнніхи становить до 1,5 см. Аргіопи тигрові полюбляють луки, узбіччя доріг, лісові галявини та інші відкриті сонячні ділянки, тяжіють до ксерофільних рослинності, селяться на чагарниках і трав'янистих рослинах.

В Україні павуки-оси поширені в більшості регіонів, проте в гірській місцевості їх можна зустріти дуже рідко.

Раніше повідомлялося, що в Україні на популярному курорті туристку вкусив смертельно небезпечний павук - 32-річну жінку після нападу каракурта ("чорної вдови") госпіталізували.

Нагадаємо також, нещодавно під Києвом дитину вкусила невідома отруйна змія, після чого 13-річного хлопчика госпіталізували в клініку і дивом врятували.

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