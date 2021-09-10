В Ужгороде пьяная девушка ударила полицейскую по лицу так, что у той слетела серьга (видео)

Так, инцидент произошел 8 сентября на проспекте Свободы в Ужгороде. В частности, около 21 часа полицейские остановили авто Volkswagen за нарушение ПДД.

Во время общения с водителем такси из автомобиля вышли двое пассажиров. Женщина и мужчина, которые были с явными признаками алкогольного опьянения. Во время разговора с полицейскими, они начали нецензурно ругаться и кричать, а на законное требование прекратить не реагировали.

Кроме того, через некоторое время женщина подошла к патрульной и ударила ее в лицо, сорвав сережку. Правонарушительницу задержали и применили к ней наручники. Мужчина пытался помешать действиям полицейских, поэтому его задержали.

Правоохранители составили админматериалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство), ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную мораль) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП.