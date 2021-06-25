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В Ужгороде огромная ветка упала на посетителей кафе: появилось видео

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Ужгород, Пятница 25 июня 2021 14:55
В Ужгороде огромная ветка упала на посетителей кафе: появилось видео Коллаж РБК-Украина: ветка упала на посетителей кафе
Автор: Тетяна Самарук

В городе Ужгороде Закарпатской области на посетителей кафе, которые сидели на летней площадке, упала огромная ветка дерева.

Видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Виталий Глагола.

Так, инцидент произошел вечером, 24 июня, на набережной Независимости.

Как рассказал Глагола, несколько посетителей получили травмы средней степени тяжести.

"У одной из посетительниц - рваная рана ноги и ушиб ребер. Большинство произошло синяками и царапинами", – рассказал журналист.

В Ужгороде огромная ветка упала на посетителей кафе: появилось видеоВ Ужгороде огромная ветка упала на посетителей кафе: появилось видео

Фото: на посетителей кафе в Ужгороде упала ветка (VGlagola)

В комментариях пользователи пишут, что в данной ситуации виноваты коммунальные службы и владельцы кафе, которые раньше времени не убрали ветку.

  • Скорейшего выздоровления пострадавшим
  • А как же ежегодное обследование деревьев?
  • Должны быть люди, которые проверяют деревья, и обрезают
  • Ну почему не обследовать деревья в городе? Ведь явно были признаки того, что эту ветку лучше убрать. Во всех нормальных странах так следят за большими деревьями в черте города
  • Вот и ходи к таким владельцам кафе, что не способны видеть и знать все о безопасности посетителей.. Конечно, коммунальные службы города ответственны не меньше, а возможно и больше. Пострадавшим необходимо подавать в суд на возмещение, как лечения, так и моральных убытков.

Ранее мы сообщали, что в Полтаве дерево упало на летнюю террасу кафе.

Также в городе Мариуполе ливень повалил много деревьев.

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Ужгород дерево
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