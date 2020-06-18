В Ужгороде мама маленького Зеленского рассказала о сыне и обратилась к президенту (видео)

В Ужгороде ребенка назвали в честь главы государства Владимира Зеленского, но это не первый случай в этих краях, когда малышу дают "президентское" имя. В 20 километрах в поселке Среднее проживает семья ромов с 11-летним Януковичем Ивановичем.

Мама младенца Зеленского Евгеньевича Дьопйош уверена, что дети если и встретятся когда-нибудь, то конфликтовать друг с другом не будут. Об этом рассказал журналист Виталий Глагола, который снял сюжет о знаменитом малыше и опубликовал на своем канале в YouTube.

"Может, даст Бог, встретятся. Но я не планирую туда ехать... далеко", - улыбается мама малыша Маргарита Дьопйош.

Мальчику уже почти три месяца - он родился 23 марта, и проживает на окраине Ужгорода в таборе ромов вместе с мамой и еще 5 братьями и сестрами в одной комнате в стареньком доме. Самой старшей Карине 25 лет, еще 10-летняя Мария, 8-летняя Ангелина, и мальчики Кристиан и Назар.

Маргарита рассказала, что заранее планировала назвать сына Зеленским и гордится, ведь в городе больше нет такого имени.

Она не замужем и с отцом малыша видится редко, они практически не общаются. Мужчина может только принести памперсы и немного денег, но воспитывает семью женщина самостоятельно.

На деньги от государства за рождение ребенка планирует ремонт в жилище, хочет обустроить еще одну комнату.

Также Маргарита призналась, что маленький Зеленский очень спокойный и после ужина всю ночь спит крепко и не плачет. Кушает малыш только детские смеси. Мама сына никому не доверяет, и с мальчиком иногда приходят поиграть только соседи по табору.

В Ужгороде ребенка назвали Зеленский (Фото: t.me/VGlagola)

Как рассказал лидер ромской общины Мирослав Рогвардт, это такая старая традиция - называть детей именами известных людей.

"Тенденции меняются. Вчера - Янукович, сегодня - Зеленский. Может, завтра будет Порошенко, Тимошенко. Используя эти имена, люди убеждены, что это приносит удачу", - отметил он.

Мама маленького Зеленского пригласила президента приехать в гости в Ужгород.

"Познакомиться с ромским народом и Зеленским", - обратилась она.

Видео: На Закарпатье в таборе ромов мальчику дали имя Зеленский

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье родители назвали своего сына Зеленский, при этом другие семьи также отличились необычными именами для детей.

Также сообщалось, как называть детей в этом году по церковному календарю, чтобы они были здоровыми и счастливыми.