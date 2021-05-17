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УЗ попала в новый "ароматный" скандал: запах невыносимый!

Автор: Людмила Жукова

"Укрзализныця" снова попала в очередной скандал. На этот раз неизвестной жидкостью с неприятным запахом затопило поезд "Рахов-Одесса".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Мрыга.

Как оказалось, в поезде прорвало трубу 30-летней давности.

"Е ** вашу мать! Поезд 026 "Рахов-Одесса", Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно ?! Моделирую ситуацию. Я направляюсь поездом 026. Рахов-Одесса", - написал мужчина.

По его словам, при резком толчке в вагоне лопнула труба, которая прогнила давным-давно.

"Запаха невыносимый. Но виновным сделают дежурного по вагону, как всегда, потому что это его вагон. Укрзализныця, может вы купите обещанные вагоны?" - написал Мрыга.

На промежуточной станции в Ивано-Франковске вагон проветрили и высушили.

В поезде "Рахов-Одесса" прорвало трубу (фото: facebook.com/amryha)

УЗ попала в скандал с прорывом трубы

В комментариях украинцы высказали свое мнение по поводу прорыва трубы.

  • Просто жах!
  • Доброго вечора, зараз спробуємо все вирішити
  • Це генеральне прибирання, а ти оце їх матюками.
  • Жесть!

Как мы ранее сообщали, блогер рассказал о своем незабываемом путешествии поездом "Укрзализныци", когда соседями по купе становятся дембеля.

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