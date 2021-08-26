Как увеличить скорость интернета дома: самые простые способы

Скорость интернета в квартире может зависеть от многих факторов. От роутера, от скорости интернета, который раздает провайдер, от толщины ваших стен и расположения компьютера.
Как можно увеличить скорость интернета простыми способами – рассказали в GSM-info.
Самый простой способ увеличить скорость интернета в квартире – расположить роутер как можно ближе к компьютеру. Как отмечают специалисты, расстояние имеет значение и на скорость может влиять также наличие стен между роутером и компьютером.
"Расстояние сильно влияет на скорость подключения: чем дальше устройство находится от маршрутизатора, тем медленнее интернет-соединение", - отмечают специалисты.
Также могут мешать нормальной скорости передачи данных толстые бетонные стены. Особенно, если компьютер и роутер находятся в разных помещениях.
"Возможно, стоит задуматься о покупке маршрутизаторов с более сильным сигналом или подключить к нему ПК через обычный старый кабель", - отмечают эксперты.
Кстати, на скорость может влиять и длина кабеля – чем он длиннее, то больше риск появления перегибов.
Проверьте вашу скорость интернета с помощью специальной программы по определению скорости. Если она значительно меньше, то стоит обратиться к провайдеру.
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