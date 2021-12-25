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Вціліти практично нереально: лікар назвав головні відмінності штамів Дельта і Омікрон

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Субота 25 грудня 2021 08:02
Вціліти практично нереально: лікар назвав головні відмінності штамів Дельта і Омікрон Комаровський назвав головну відмінність Омікрона від штаму Дельта (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус штаму Омікрон менш важкий, ніж штам Дельта. Однак у цього різновиду є свої особливості й найсерйозніша в тому, що Омікрон поширюється набагато швидше всіх відомих штамів коронавірусу.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

Євген Комаровський вважає, що цим штамом перехворіє швидше за все весь світ, оскільки він більш заразний.

"Заразність в 3-4 рази вище, ніж у "Дельти", тобто це наближається по заразності приблизно до кору. Вціліти від "Омікрона" практично нереально - ніякі маски, обмеження нас не рятують. "Омікрон" прийде в кожну носоглотку", - зазначив фахівець.

За словами Комаровського, у Вашингтонському університеті дали прогноз по Омікрону і вчені вважають, що в найближчі три місяці цим штамом захворіє така ж кількість людей, скільки перехворіло на коронавірус за два роки.

"Вони чекають захворювання близько 3 млрд людей. Він протікає легше, але кількість хворих така, що лікарні будуть забиті й всім вистачить попрацювати", - зазначив лікар.

У Південній Африці, де вперше був виявлений Омікрон, вже заявляють про різке падіння захворюваності.

І це при тому, що там не було строгих локдаунів і ніхто особливо дисципліну не дотримувався.

"Практично всі жителі країни мають за великим рахунком антитіла. Тому у них Омікрон сильно не розгулявся. Я вас запевняю, що знайти в Україні людей, у яких немає антитіл, досить складно, тому що всі наші локдауни мали умовний характер...

Всі, хто хотів виходити з дому, вже з коронавірусом зустрілися за великим рахунком", - вважає Комаровський.

Він підкреслив, що коронавірус в будь-якому вигляді - смертельно небезпечне захворювання для літніх людей. Тому потрібно обов'язково вакцинуватися і в деяких випадках бустерна доза вакцини важлива.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали неспецифічні симптоми штаму Омікрон.

А також ми розповідали про те, що Комаровський і медичний експерт посварилися в прямому ефірі через вакцинацію.

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Комаровский Омикрон Коронавірус
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