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Утка с десятками утят перекрыла движение в Киеве: милое видео

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на проспекте Лобановского (Голосеевский район) пришлось перекрывать автомобильное движение, чтобы дать пройти семейству утиных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Утка с выводком утятами выбежала на дорогу и стала лавировать между автомобилями. Один из водителей покинул авто и стал останавливать другие машины, чтобы птицы успешно преодолели улицу.

На кадрах видно, что мама-утка и несколько десятков утят находятся в опасности, но благодаря стараниям мужчины им удалось в целости и сохранности добраться до места назначения.

Еще одной преградой стал высокий бордюр, но подросшие птенцы преодолели его, смешно запрыгивая на возвышение.

Интересно, что это уже не первый случай в этом году, когда утиное семейство перекрывает столичные улицы. Недавно такое произошло на Виноградаре и набережной.

Видео: В Киеве утки остановили движение на улице (ТСН)

Ранее мы писали, что под Харьковом дети спасли кота, который две недели просидел в глубоком колодце.

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