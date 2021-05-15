Утка с десятками утят перекрыла движение в Киеве: милое видео

В Киеве на проспекте Лобановского (Голосеевский район) пришлось перекрывать автомобильное движение, чтобы дать пройти семейству утиных.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Утка с выводком утятами выбежала на дорогу и стала лавировать между автомобилями. Один из водителей покинул авто и стал останавливать другие машины, чтобы птицы успешно преодолели улицу.
На кадрах видно, что мама-утка и несколько десятков утят находятся в опасности, но благодаря стараниям мужчины им удалось в целости и сохранности добраться до места назначения.
Еще одной преградой стал высокий бордюр, но подросшие птенцы преодолели его, смешно запрыгивая на возвышение.
Интересно, что это уже не первый случай в этом году, когда утиное семейство перекрывает столичные улицы. Недавно такое произошло на Виноградаре и набережной.
Видео: В Киеве утки остановили движение на улице (ТСН)
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