Утеплюємо пластикові вікна власними силами: усі ефективні методи

Перевірка стану вікна

Якщо ви бажаєте зекономити на утепленні пластикових вікон, багато робіт можна виконати власноруч.

Перший крок - перевірка стану ущільнювача: якщо він пошкоджений або зношений, його потрібно замінити. Для цього зніміть старий ущільнювач і придбайте новий у будівельному магазині, врахувавши розміри. Встановлення нового ущільнювача не потребує особливих навичок - просто заправте його в канавки, дотримуючись рівномірності.

Наступним етапом є налаштування притискного механізму. Використовуючи ключ-шестигранник, переведіть ролики в зимовий режим, що дозволить стулці щільніше прилягати до рами.

Також не забудьте утеплити підвіконня та зовнішні кути вікна, використовуючи пінопласт або спеціальні теплоізоляційні матеріали. Регулярна перевірка і обслуговування ваших вікон значно підвищить їхню енергоефективність і забезпечить затишок у приміщенні.

Як зробити внутрішнє утеплення

Утеплення пластикових вікон є надзвичайно важливим для збереження тепла в домі в холодні місяці. Існує безліч способів, які ви можете застосувати самостійно, щоб зменшити протяги і покращити теплоізоляцію.

Внутрішнє утеплення може суттєво поліпшити теплоізоляцію вашого вікна. Перше, що потрібно зробити, це герметизувати всі щілини між рамами та стінами.

Для цього рекомендується використовувати силіконовий герметик або акрилову замазку. Заповнивши щілини, ви зможете зменшити витік тепла, що дозволить вашій квартирі залишатися більш теплою і затишною.

Додатково можна нанести утеплювальні матеріали на внутрішні стінки віконних укосів. Наприклад, можна використовувати гіпсокартон або спеціальні теплоізоляційні панелі, які легко монтуються.

Після їх установки закрийте шви шпаклівкою або фарбою, щоб забезпечити естетичний вигляд і додаткову теплоізоляцію. Не забудьте також про встановлення штор або термозахисних плівок, які можуть зменшити теплові втрати через скло.

Для усунення щілин варто використати силікон (фото: Freepik.com)

Як зробити зовнішнє утеплення

Зовнішнє утеплення є не менш важливим і може суттєво вплинути на загальну ефективність вікон. Перше, що варто зробити, це підготувати скоси вікон.

Для цього очистіть їх від бруду та пилу, а також видаліть старі елементи. Використовуйте монтажний клей або спеціальні теплоізоляційні пінопластові плити, які можна легко нарізати під потрібний розмір.

Також варто встановити перфоровані куточки для посилення конструкції, що забезпечить додаткову стійкість утеплювального матеріалу. Не забудьте про влаштування відливів для захисту від вологи. Встановлення якісних зовнішніх відливів допоможе запобігти проникненню води і забезпечить тривалість служби вашого вікна.

Додаткові методи утеплення

Одним з простих способів утеплення є використання спеціального будівельного скотчу, який допоможе вам закрити щілини і уникнути протягів.

Важливо обирати якісний скотч, який не залишає слідів на поверхні вікна. Для кращого результату наклейте скотч у кілька шарів, якщо щілини значні.

Також ви можете використовувати фольговані плівки, які підвищують ефективність теплоізоляції. Їх можна наклеїти на вікна, і вони будуть відображати тепло всередину приміщення.

Якщо ви хочете ще більше зменшити витрати на опалення, подумайте про встановлення спеціальних теплоізоляційних штор або жалюзі, які можуть створити додатковий бар'єр для холоду.