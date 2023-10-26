Уся правда про авітаміноз: у МОЗ чітко відповіли, чи треба вживати "мультивітаміни"

З початком холодів багатьох українців цікавить, чи потрібно їм вживати вітаміни, аби врятуватися від грипу та інших хвороб. Вже багато років так звані експерти лякають людей "авітамінозом". Проте чи дійсно він загрожує українцям?

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я дали чітке роз'яснення та відповіли, чи потрібно вживати "мультивітаміни".

Чи існує авітаміноз

У МОЗ звернулися до українців та заявили, що якщо людина живе вільним та цивільним життям, користується інтернетом та має доступ до інформації, то цілком ймовірно, що авітамінозу у неї немає. Наголошується, що йдеться саме про "істотний дефіцит усіх вітамінів".

"Істотна нестача всіх вітамінів можлива, якщо людина пережила тривале примусове чи добровільне голодування, має розлади харчової поведінки та, як наслідок, практично не їсть, має хронічний розлад зловживання алкоголем і роками неповноцінно харчується", - пояснили у МОЗ.

Чи потрібно пити мультивітамінні комплекси (фото: freepik.com)

Який авітаміноз може бути у людей

Зазначається, що авітаміноз у розумінні "брак певного вітаміну чи групи вітамінів" дійсно існує. Він набагато поширеніше за повний дефіцит усіх вітамінів. У людини може бути цинга - брак вітаміну С, бері-бері - нестача вітаміну В1 або ж рахіт - брак вітаміну D.

"Ці стани розвиваються через системні хиби в харчуванні. Так, повна відсутність свіжої городини може призвести до цинги, а при багаторічному веганстві без вживання добавок з вітаміном В12 можлива нестача цього вітаміну та анемія як наслідок", - пояснили у МОЗ.

Чи буває у людей авітаміноз (фото: freepik.com)

Чи потрібно людям вживати "мультивітаміни"

Іноді трапляється так, що людина вирішує придбати мультивітамінні комплекси, аби "про всяк випадок" запобігти авітамінозу. Але це, як зазначили у МОЗ, непотрібно. Мало того, це може бути шкідливим.

"Лікар може призначити курс певного вітаміну чи групи вітамінів за клінічними показниками та за результатами аналізів. Для здорових дорослих середнього віку джерелом вітамінів цілий рік має бути передусім збалансований різноманітний раціон", - наголошується у повідомленні.

Уся правда про авітаміноз (фото: facebook.com/moz.ukr)