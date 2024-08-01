Успенський піст 2024: що можна і що не можна робити

Успенський піст найкоротший серед усіх постів - він триває лише два тижні. Названий на честь Успіння Пресвятої Богородиці.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає коли будемо поститися за новим календарем, головні заборони та традиції Успенського посту.

Коли Успенський піст за новим календарем

Після переходу на новий календар дати свят змістилися. Через це у 2024 році православні віряни в Україні будуть постити з 1 по 14 серпня. За старим календарем Успенський піст починався 14 серпня і закінчувався 27-го.

Цей піст присвячений до свята Успіння Пресвятої Богородиці, матері Ісуса Марії. Важливо розуміти, що це свято відзначає не смерть, а благодатний перехід від земного життя до вічного, небесного.

Згідно з церковними архівами, перші згадки про цей піст датовані V століттям, що свідчить про давню традицію обмеження в їжі перед святом.

Що не можна робити у піст

Існують і заборони - те, що не можна робити в Успенський піст. А саме:

Сваритися чи пліткувати

Лаятися, лихословити

Відмовляти нужденним у допомозі

Ображати близьких і ображатися самому.

У піст не можна святкувати весілля, адже будь-яке одруження без вінчання нічого не означає, а жоден храм у період посту не проведе такий ритуал. Жодної суворої заборони на реєстрацію шлюбу в Успенський піст немає, якщо вона буде тихою і скромною, але святкування весілля доведеться перенести. Також заборонені будь-які гучні гуляння і розважальні заходи.

Правила посту

За суворістю Успенський піст можна порівняти лише з Великим постом. У цей період вірянам слід повністю утримуватися від їжі тваринного походження, молочних продуктів, риби та морепродуктів.

У понеділок, середу та п’ятницю можна їсти рослинні страви без олії та теплового оброблення, а у вівторок і четвер дозволяється гаряча (термічно оброблена) їжа. На вихідних, окрім гарячої їжі, допускається вино, а в Преображення Господнє, він же Яблучний Спас, можна їсти рибу.

Варто зазначити, що такі суворі правила посту актуальні лише для ченців. Віряни ж можуть скласти посильний календар харчування самостійно або ж спільно зі своїми духівниками.

Успенський піст не варто тримати людям із хронічними хворобами, військовим, людям похилого віку, вагітним і жінкам, що годують, дітям і всім, кому піст може нашкодити.