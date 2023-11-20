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Усього хвилина. Проста вправа, яка прибере друге підборіддя

Понеділок 20 листопада 2023 13:01
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Усього хвилина. Проста вправа, яка прибере друге підборіддя Фото: Як позбутися другого підборіддя (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Подвійне підборіддя виникає, якщо між підборіддям і шиєю є надлишок жиру. Це може бути пов'язане з генетикою, віком та поставою. Але є спосіб мінімізувати або навіть усунути подвійне підборіддя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok експерта з краси Джил Теплін.

Як прибрати друге підборіддя

Джил каже, що цю вправу ви можете робити будь-коли і де завгодно.

"Так, ви можете позбавитися другого підборіддя за допомогою простої вправи, і ви зможете це робит це в будь-який час і в будь-якому місці. Таким чином, ви можете робити це в машині, коли біжіть, коли гуляєте, що завгодно і стільки разів, скільки захочете. Це зміцнює всі м'язи шиї і допомагає уникнути другого підборіддя", - повідомила експерт.

Для цього підтягніть язика до піднебіння та повернуть назад, наскільки можете. Утримуйте положення та повторюйте його, щоб побачити найкращі результати.

"Отже, ви загинаєте мову язик і назад якнайдалі і утримуєте його в цьому положенні, і це впливає на ці, як я вже сказала, ці м'язи. Просто повторюйте вправу, коли вам зручно. Ви можете навіть йти вулицею", - сказала вона.

До речі, цей метод відомий деяким як Мьюїнг, який вперше був запропонований ортодонтом Джоном Мью в 1990-х роках. Він набув популярності, оскільки люди хотіли подивитися, чи зможуть вони змінити форму своєї щелепи.

@healthy_skincare

Get rid of your double chin! Ця приємна робота працює в цій хвилині протягом двох днів для результатів #doublechinreduction #lifthack #saggingneck #mychin #neckwrinkles original sound - Jhyll

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