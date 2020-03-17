Усик попал в скандал из-за русского языка

Александр Усик снова попал в скандал в связи со своими высказываниями по поводу любви ко всему русскому. На этот раз украинский спортсмен дал интервью американской журналистке в программе Behind the Gloves. На вопрос девушки, как же правильно произносить его имя Александр или Олександр, боксер удивил ответом. Отметим, что понять слова американки ему помогал переводчик.

Усик попытался объяснить ведущей, что Александр - это его имя на русском языке, а Олександр - на украинском.

"Александр. Буква "а". Александр - это по-русски, Олександр - по-украински. Мне нравится Александр", - сказал боксер.

После этого ведущая сделала комплимент украинцу и сказала, что его английский не так уж плох. Усик согласился с ней и сказал: "возможно".

Александр Усик оскандалился из-за русского языка (YouTube)

Напомним, следующий бой Усика запланирован на 23 мая. Его соперником будет британец Дерек Чисора.

Как мы ранее писали, недавно Александр Усик резко высказался о вспышке коронавируса. Спортсмен считает, что есть проблемы посерьезнее, не стоит на этом зацикливаться. Об этом Усик рассказал в интервью iFL TV.