Цей забутий продукт допомагає підтримувати рівень цукру: додайте його у раціон

Квасоля часто залишається в тіні популярних круп і овочів, хоча це справжній суперфуд. Вона містить повільні вуглеводи, багато білка та клітковини, що робить її ідеальним продуктом для здорового харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well.
Дієтолог Ніколь Ібарра розповіла, що квасоля - це універсальний і поживний продукт, який може відігравати ключову роль у підтримці здорового рівня цукру в крові. Вона є чудовим доповненням до будь-якої збалансованої дієти.
Високий вміст клітковини підтримує стабільний рівень цукру
Якщо ви шукаєте вуглеводи, які сприяють підвищенню рівня цукру в крові, шукайте багаті на клітковину боби.
Клітковина уповільнює вивільнення вуглеводів у кров, що стабілізує рівень цукру в крові. А квасоля - це простий спосіб отримати багато цієї поживної речовини, яка вирівнює рівень цукру в крові.
Наприклад, 1 чашка консервованої чорної квасолі містить приблизно 17 г харчових волокон. А це більше половини добової норми.
Квасоля також містить розчинну та нерозчинну клітковину. Тоді як перша утворює гелеподібну речовину в кишківнику, яка сповільнює вивільнення вуглеводів у кров.
А це запобігає різким стрибкам або падінням рівня цукру в крові, сприяючи більш стабільному та поступовому забезпеченню енергією протягом дня.
Насичена білком для ситості
Квасоля також містить білок, який відіграє важливу роль у регулюванні цукру в крові. Одна чашка консервованої квасолі містить приблизно 15 г білка, залежно від сорту.
Білок перетравлюється і метаболізується довше, ніж вуглеводи. Як наслідок, споживання багатих білком продуктів, може сприяти ситості та підтримувати стабільний рівень глюкози.
Низький глікемічний індекс зменшує вагу
Квасоля є чудовим вибором для контролю рівня цукру в крові через низький глікемічний індекс (ГІ). Вона може покращити короткостроковий контроль цукру в крові та зменшити вагу та жирові відкладення у людей із переддіабетом та діабетом 2 типу.
Головне джерело магнію
Боби є багатим джерелом таких мінералів, як калій, мідь, марганець і магній. Хоча всі корисні для організму, але саме магній у квасолі відіграє вирішальну роль у контролі рівня цукру в крові.
Цей мінерал необхідний для сотень біохімічних процесів в організмі, особливо регуляції цукру в крові.
Щоб споживати більше бобів, варто дотримуватись таких порад:
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