Цей забутий продукт допомагає підтримувати рівень цукру: додайте його у раціон

Як квасоля впливає на рівень цукру в крові

Дієтолог Ніколь Ібарра розповіла, що квасоля - це універсальний і поживний продукт, який може відігравати ключову роль у підтримці здорового рівня цукру в крові. Вона є чудовим доповненням до будь-якої збалансованої дієти.

Високий вміст клітковини підтримує стабільний рівень цукру

Якщо ви шукаєте вуглеводи, які сприяють підвищенню рівня цукру в крові, шукайте багаті на клітковину боби.

Клітковина уповільнює вивільнення вуглеводів у кров, що стабілізує рівень цукру в крові. А квасоля - це простий спосіб отримати багато цієї поживної речовини, яка вирівнює рівень цукру в крові.

Наприклад, 1 чашка консервованої чорної квасолі містить приблизно 17 г харчових волокон. А це більше половини добової норми.

Квасоля також містить розчинну та нерозчинну клітковину. Тоді як перша утворює гелеподібну речовину в кишківнику, яка сповільнює вивільнення вуглеводів у кров.

А це запобігає різким стрибкам або падінням рівня цукру в крові, сприяючи більш стабільному та поступовому забезпеченню енергією протягом дня.

Насичена білком для ситості

Квасоля також містить білок, який відіграє важливу роль у регулюванні цукру в крові. Одна чашка консервованої квасолі містить приблизно 15 г білка, залежно від сорту.

Білок перетравлюється і метаболізується довше, ніж вуглеводи. Як наслідок, споживання багатих білком продуктів, може сприяти ситості та підтримувати стабільний рівень глюкози.

Низький глікемічний індекс зменшує вагу

Квасоля є чудовим вибором для контролю рівня цукру в крові через низький глікемічний індекс (ГІ). Вона може покращити короткостроковий контроль цукру в крові та зменшити вагу та жирові відкладення у людей із переддіабетом та діабетом 2 типу.

Головне джерело магнію

Боби є багатим джерелом таких мінералів, як калій, мідь, марганець і магній. Хоча всі корисні для організму, але саме магній у квасолі відіграє вирішальну роль у контролі рівня цукру в крові.

Цей мінерал необхідний для сотень біохімічних процесів в організмі, особливо регуляції цукру в крові.

Як додати квасолю у раціон

Щоб споживати більше бобів, варто дотримуватись таких порад: