Усі важливі "зимові" українські слова, які ми часто використовуємо неправильно

Зима - це не лише мороз і сніг, але й цілий набір слів, які з'являються у нашій мові з першими холодами. Проте навіть досвідчені носії мови інколи припускаються помилки, описуючи зимові явища чи святкові традиції.

1. Поскользнутися - послизнутися або посковзнутися

Слово "поскользнутися" є калькою з російської мови. Правильними варіантами в українській є "послизнутися" або "посковзнутися".

2. Наступаючі свята - прийдешні свята

Українська мова уникає конструкції на кшталт "наступаючі". Правильно вживати "прийдешні свята".

3. Каток - ковзанка

Замість слова "каток" у нас є гарне слово "ковзанка". Наприклад: "Підемо на ковзанку кататися".

4. Йолка - ялинка

"Йолка" є неправильним запозиченням. Українською правильно казати "ялинка".

5. Коньки - ковзани

Слово "ковзани" - це питомий український термін, а "коньки" є русизмом.

6. Сосулька - бурулька, мерзляк, висуля, копень, висулька

Для цього слова в українській мові є чимало варіантів: "бурулька" - найпоширеніший, але також можна використовувати "висуля", "мерзляк" або "копень".

7. Мєтель, вьюга - хуртовина, завірюха, заметіль, хуга, віхола, метелиця, хурделиця

Найпоширенішими відповідниками є "хуртовина" чи "заметіль", але кожен із цих слів має нюанси в значенні. Наприклад, "хуга" вживається більше в поетичний контекст.

8. Голольод - ожеледь, ожеледиця, голощик, голоморозь, голомороззя, совзениця

Слово "голольод" є русизмом. Натомість української мови пропонує безліч варіантів: найпоширенішими є "ожеледь" чи "ожеледиця", а в деяких регіонах можна почути "голоморозь" або навіть "совзениця".

9. Снєгопад - снігопад, пороша, сніговій, сніговійниця, сніговиця

Для опису снігу, що падає, краще використовувати слово "пороша" або "сніговій". В умовах сильного вітру підійде "метелиця".

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