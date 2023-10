Усі обговорюють відео, на якому літак застиг у повітрі

13 жовтня генеральний директор ScienceIO Вілл Манідіс поділився відео у мережі X (колишньому Twitter), на якому показано те, як літак зависає у повітрі над мостом Сан-Матео-Хейворд і затокою Сан-Франциско. Чоловік пояснив, що записував відео чудових краєвидів, перш ніж помітити дивну ілюзію.

"Сьогодні я спостерігав, як літак зупинився в повітрі, і ви все ще думаєте, що фізика реальна?" - жартома підписав Манідіс опубліковані кадри.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на відео і почали активно коментувати його. Дехто пише, що літак "просто буферизує", інші жартують, що "у матриці стався збій".

watched a plane pause in the air today and y’all still think physics is real pic.twitter.com/ZHS4yrmvAN