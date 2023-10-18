Все обсуждают видео, на котором самолет застыл в воздухе

В сети активно обсуждают видео, на котором самолет замер в воздухе во время полета. Эти карды за 5 дней набрали более 30 млн. просмотров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию People .

Что это за видео, которое удивило мир

13 октября генеральный директор ScienceIO Уилл Манидис поделился видео в сети X (бывшем Twitter), на котором показано, как самолет зависает в воздухе над мостом Сан-Матео-Хейворд и заливом Сан-Франциско. Мужчина объяснил, что записывал видео красивых пейзажей, прежде чем заметить удивительную иллюзию.

"Сегодня я наблюдал, как самолет остановился в воздухе, и вы все еще думаете, что физика реальна?" - в шутку подписал Манидис опубликованные кадры.

Пользователи сети бурно отреагировали на видео и начали активно комментировать его. Некоторые пишут, что самолет "просто буферизует", другие шутят, что "в матрице произошел сбой".

watched a plane pause in the air today and y’all still think physics is real pic.twitter.com/ZHS4yrmvAN — Will Manidis (@WillManidis) October 13, 2023

Как можно объяснить этот феномен

Манидис потом объяснил, что "отсутствие" движения самолета было, очевидно, иллюзией, причину которой можно объяснить наукой.

При полете самолеты могут сталкиваться со встречным ветром, который может замедлить движение. Некоторые ветра могут быть настолько сильными, что самолет будет казаться застывшим в небе, хотя самолет на самом деле движется очень медленно.

Кроме того, в некоторых случаях точка, с которой человек наблюдает за этим, может обманывать глаза. Человеку, который движется в противоположном направлении от замедляющегося самолета, может казаться, что он неподвижно застрял в небе.

То, что самолет на видео не двигается относительно моста, можно объяснить тем, что во время съемки телефон немного крутили. Это могло также отразиться на визуальном эффекте.

Добавим, что в 2022 году в социальных сетях стал вирусным еще один ролик, на котором изображен "застрявший в воздухе" самолет.