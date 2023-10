Все обсуждают видео, на котором самолет застыл в воздухе

13 октября генеральный директор ScienceIO Уилл Манидис поделился видео в сети X (бывшем Twitter), на котором показано, как самолет зависает в воздухе над мостом Сан-Матео-Хейворд и заливом Сан-Франциско. Мужчина объяснил, что записывал видео красивых пейзажей, прежде чем заметить удивительную иллюзию.

"Сегодня я наблюдал, как самолет остановился в воздухе, и вы все еще думаете, что физика реальна?" - в шутку подписал Манидис опубликованные кадры.

Пользователи сети бурно отреагировали на видео и начали активно комментировать его. Некоторые пишут, что самолет "просто буферизует", другие шутят, что "в матрице произошел сбой".

watched a plane pause in the air today and y’all still think physics is real pic.twitter.com/ZHS4yrmvAN