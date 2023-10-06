USC Shoah Foundation став міжнародним партнером Форуму усної історії України
Міжнародним партнером Форуму усної історії України став Інститут візуальної історії та освіти USC Shoah Foundation, заснований відомим американським режисером, продюсером та сценаристом Стівеном Спілбергом.
Форум відбудеться в Києві 10 жовтня за ініціативи музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.
У рамках заходу заплановано три панельні дискусії, присвячені різним аспектам документування війни в Україні, а також спеціальні промови від keynote-спікерів.
USC Shoah Foundation був заснований Спілбергом у 1994 році після того, як режисер зняв фільм "Список Шиндлера". "Shoah" ("шоа") на івриті означає "катастрофа". Так називають Голокост, масове вбивство євреїв під час німецького нацистського режиму в період 1941–1945 років.
Основна мета USC Shoah Foundation - дати можливість вцілілим і свідкам геноциду євреїв - розповісти власні історії своїми словами в аудіовізуальних інтерв’ю, зберегти їхні свідчення та зробити їх доступними для досліджень, освіти та прагнення до покращення людства назавжди.
Інститут, який працює в Університеті Південної Каліфорнії, зберігає понад 56 000 аудіовізуальних свідчень, проведених у 65 країнах 44 мовами. Інститут має 11 патентів на розроблені ним технології управління цифровими колекціями. Було записано 115 000 годин відеосвідчень, увесь вміст був проіндексований та доступний для пошуку з точністю до хвилини.
Спікеркою Форуму усної історії України стане Інна Гогіна - фахівець з архівації у Архіві візуальної історії USC Shoah Foundation. Вона з 1999 року працює в Інституті на різних посадах, у тому числі асистенткою координатора виробництва, аналітикинею історичного контенту, координаторкою міжнародних програм і міжнародною асоційованою фахівчинею з цифрової освіти.
Захід проводитиметься у партнерстві з USC Shoah Foundation та Oral History Association, КНУ імені Тараса Шевченка та Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін).
Участь у Форумі безкоштовна і можлива за попередньої реєстрації та підтвердження від організаторів. Реєстрація доступна за посиланням https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 та відкрита до 8 жовтня 2023 року.