Урожай ранних овощей: когда цены на продукты начнут снижаться

Ранние овощи - сколько стоят и когда подешевеют (фото: pixabay.com)

Некоторые овощи дорожают, некоторые, напротив, начинают падать в цене

Цены на продукты колебаются в зависимости от того, насколько они популярны. Например, на данный момент жители украинских городов не сильно нуждаются в картошке, а потому стоимость на нее снижается. Кроме того, данный продукт сейчас в избытке.

Как известно, крупные производители имеют контракты с супермаркетами, а продукция из небольших хозяйств разъезжается по рынкам всей Украины. Подробностями делится "ТСН".

Сезон ранней картошки и капусты в самом разгаре. А вот редиска начинает исчезать с прилавков. Из-за этого цены на нее растут. Однако на рынках по такой цене закупать отказываются. Говорят раньше было 7 гривен за кило, а теперь - 35.

Чтобы не выйти в минус, цены на базарах продавцы начинают снижать. Ставят такую, чтобы люди покупали. Теперь кило капусты можно приобрести по 10 грн. Покупатели берут капусту на борщ, голубцы, салаты.

Молодая картошка начинает дешеветь. Еще месяц назад она стоила сотню за кило, а теперь ее можно найти даже гривен за 30. Это зависит также от размера и сорта.

К слову, окрошка, которая пользуется популярностью в Украине, особенно в летний сезон, обойдется в 120 гривен на четыре порции.

Ранние овощи - сколько стоят и когда подешевеют

Напомним, что весной 2020 популярной становится спаржа, которую активно выращивают в Херсонской области.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Яновская