Урожай ранніх овочів: коли ціни на продукти почнуть знижуватися

Ранні овочі - скільки коштують і коли подешевшають (фото: pixabay.com)

Деякі овочі дорожчають, деякі, навпаки, починають падати в ціні

Ціни на продукти коливаються в залежності від того, наскільки вони популярні. Наприклад, на даний момент мешканці українських міст не сильно потребують в картоплі, а тому вартість на неї знижується. Крім того, даний продукт зараз у надлишку.

Як відомо, великі виробники мають контракти з супермаркетами, а продукція з невеликих господарств роз'їжджається по ринках усієї України. Подробицями ділиться "ТСН".

Сезон ранньої картоплі і капусти в самому розпалі. А ось редиска починає зникати з прилавків. Через це ціни на неї зростають. Проте на ринках за такою ціною відмовляються закуповувати. Кажуть раніше було 7 гривень за кіло, а тепер - 35.

Щоб не вийти в мінус, ціни на базарах продавці починають знижувати. Ставлять таку, щоб люди купували. Тепер кіло капусти можна придбати за 10 грн. Покупці беруть капусту на борщ, голубці, салати.

Молода картопля починає дешевшати. Ще місяць тому вона коштувала сотню за кіло, а тепер її можна знайти навіть за 30 гривень. Це залежить також від розміру і сорту.

До речі, окрошка, яка користується популярністю в Україні, особливо в літній сезон, коштуватиме 120 гривень на чотири порції.

Ранні овочі - скільки коштують і коли подешевшають

Нагадаємо, що навесні 2020 популярною стає спаржа, яку активно вирощують в Херсонській області.

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Автор: Дарина Яновська