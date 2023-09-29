Уролог пояснив, чи можна заразитись венеричними хворобами у громадській вбиральні

Доволі поширеним є твердження про те, що заразитись статевими хворобами можна через сидіння унітаза, особливо у громадських вбиральнях. Втім чи справді це так?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram .

Чи можна заразитись венеричними хворобами через сидіння унітаза

"Часто можна почути страшні історії про можливість зараження венеричними інфекціями через унітаз. Насправді такий ризик є мінімальним. Єдиний спосіб заразитися - це прямий контакт статевих органів з сидінням унітаза, коли там присутній живий паразит", - пояснює лікар.

Однак, це може статися в рідкісних випадках, оскільки паразити не можуть довго жити на твердих поверхнях.

"Малоймовірно, що ви підхопите такі інфекції, як хламідіоз, гонорея, трихомоніаз під час сидіння на унітазі. Щоб заразитись, бактерії мають бути перенесені на ваш урогенітальний тракт, або на відкриту рану, яка знаходиться на ваших зовнішніх статевих органах. А це практично нереально", - каже Гаврилишин.

До того ж патогенні мікроорганізми, що викликають інфекції, які передаються статевим шляхом, дуже вразливі до дії зовнішнього середовища.

"І як тільки вони покидають організм носія, зразу ж гинуть", - зазначає уролог.

Де найбільше накопичується бактерій у вбиральні

"А от ймовірність заразитися шкірними або кишковими інфекціями від сидіння трохи вища. Найбільше бактерії скупчуються на кнопці зливу, ручці кабінок, вхідних дверей та змішувачах, сушарках для рук і туалетному папері", - каже Гаврилишин.

Лікар радить дотримуватись наступних правил: