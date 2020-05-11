Была унижена: Миддлтон застала Уильяма с двумя девушками

Кейт Миддлтон рассталась с принцем Уильямом (коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон обиделась на супруга

Кейт Миддлтон и принц Уильям - хорошие родители и преданные супруги. Однако так было далеко не всегда. Раньше у пары часто возникали споры и скандалы. О подробностях королевской помолвки и совместной жизни можно узнать в книге "Кейт: Будущая королева".

В книге Джессики Джейн 2012 года утверждается, что за три года до их помолвки Кейт ушла с работы, потому что ей нужно было время, чтобы подумать о своих отношениях с Уильямом.

В книге говорится, что Уильям в этот период не был настроен на серьезные отношения. Он флиртовал и танцевал с девушкой в одном из местных клубов. "Кейт была унижена, когда в таблоидах была опубликована фотография Уильяма с двумя девушками", - написала Джейн.

Уильям даже друзьям говорил, что их отношения закончились. Однако Кейт постаралась сделать все, чтобы заставить его остаться рядом. Ссору с супругом Кейт прокомментировала так: "Я думаю, что в то время я была не очень рада этому, но теперь это сделало меня сильнее".

Напомним, что Меган Маркл давно "прославилась" своими выходками. В книге Тома Куинна "Кенсингтонский дворец: интимные мемуары от королевы Марии до Меган Маркл" говорится о том, что однажды Меган накричала на помощников Кейт Миддлтон.

В книге также говорится о том, что Маркл хотела быть похожей на "народную принцессу" Диану, но при этом она также желала, чтобы люди беспрекословно ей подчинялись и не перечили.

Мы писали, что Меган Маркл откровенно рассказала, почему отказалась от титула.