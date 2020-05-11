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Була принижена: Міддлтон застала Вільяма з двома дівчатами

STYLERПерсони    11.05.2020 - 07:00
Була принижена: Міддлтон застала Вільяма з двома дівчатами
Кейт Міддлтон розлучилася з принцом Вільямом (колаж РБК-Україна)

Кейт Міддлтон образилася на чоловіка

Кейт Міддлтон і принц Вільям - хороші батьки та віддане подружжя. Однак так було далеко не завжди. Раніше у пари часто виникали суперечки та скандали. Про подробиці королівських заручин та спільне життя розповідається в книзі "Кейт: Майбутня королева".

У книзі Джесіки Джейн 2012 року стверджується, що за три роки до їх заручин Кейт пішла з роботи, тому що їй потрібен був час, щоб подумати про свої відносини з Вільямом.

У книзі йдеться про те, що Вільям в цей період не був налаштований на серйозні відносини. Він фліртував і танцював з дівчиною в одному з місцевих клубів. "Кейт була принижена, коли в таблоїдах була опублікована фотографія Вільяма з двома дівчатами", - написала Джейн.

Вільям навіть друзям казав, що їх відносини закінчилися. Однак Кейт постаралася зробити все, щоб змусити його залишитися поруч. Сварку з чоловіком Кейт прокоментувала так: "Я думаю, що в той час я була не дуже рада цьому, але насправді це зробило мене сильнішою".

Нагадаємо, що Меган Маркл давно "прославилася" своїми витівками. У книзі Тома Куїнна "Кенсінгтонський палац: інтимні мемуари від королеви Марії до Меган Маркл" йдеться про те, що одного разу Меган накричала на помічників Кейт Міддлтон.

У книзі також йдеться про те, що Маркл хотіла бути схожою на "народну принцесу" Діану, але при цьому вона також бажала, щоб люди беззаперечно їй підпорядковувалися і не заперечували.

Ми писали, що Меган Маркл відверто розповіла, чому відмовилася від титулу.

Теги Новини України Кейт Міддлтон
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