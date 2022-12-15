В університеті культури презентували творчу лабораторію майбутнього SPACE-STUDIO "ПоплавОК"

Креативний простір для студентів призначений для фото- і відеозйомок телевізійних проєктів, музичних кліпів, TikTok.

Михайло Поплавський, презентуючи студентам студію, заявив: «Місія університету культури – вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію України! Ми об'єднали найпрогресивніших та найталановитіших студентів країни і створили всі умови для реалізації їхніх творчих амбіцій. Розробили Інноваційний діджиталізованийуУніверситет, що увібрав найкращі спеціальності! Дякую за ваш вибір, довіру та визнання!".

Як стало відомо, кількість вступників до університету культури у 2022 році зросла більше ніж на 50 відсотків у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, за результатами рейтингу університет культури є лідером Топ-10 найкращих культурно-мистецьких закладів вищої освіти України другий рік поспіль (2021/2022 рр.)

"Вступна кампанія 2022 року в умовах воєнного стану була непростою, та ми впоралися із цим завданням, і це є нашою спільною перемогою на освітньому фронті. Нині ситуація на освітньому ринку – стабільно напружена. Але в нас достатньо досвіду і можливостей, щоб ефективно працювати і відповідно реагувати на виклики часу. Стратегічну ініціативу, яку започатковано, потрібно потужно розвивати, ми не маємо збавляти темп, планка піднята дуже високо. Успіху досягає той, хто на кілька кроків випереджає час", – підкреслив Михайло Поплавський.

2023 рік ректор проголосив - Роком інновацій в університеті культури та презентував присутнім у залі стратегію розвитку з цілями та діями, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу – "Університет у смартфоні", створення бази відеолекцій, автоматизація університету культури через SRM-систему, запуск метавсесвіту та VR-освіти, тримати курс на створення університету майбутнього.

"Університет культури чекає на амбіційних, талановитих, неординарних і креативних абітурієнтів 2023. Сьогодні успіху досягають ті, у кого є внутрішній потенціал, стрижень, характер, мета та воля до перемоги! Саме це формує образ студента університету культури! Я мрію, щоб в Україні було модно вчитися в українських університетах. Щоб талановиті, успішні молоді випускники вузів залишалися в Україні! Успішні українці – успішна Україна! Тримаймо разом українську хвилю!" – зазначив Михайло Поплавський.