UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Университет культуры возглавил рейтинг лучших учебных заведений культуры и искусств Украины

Автор: Styler

Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию - первое место в Топ-10 рейтинга "Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные рейтинга "Освіта.ua".

Информационный ресурс "Освита.ua" представил вузы культуры и искусств, которые заняли высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года.

Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию - первое место в Топ-10 рейтинга "Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины".

Рейтинги, использовавшиеся при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:

  • "ТОП-200 Украина" - базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов. Для составления рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.
  • Рейтинг "Scopus" - результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша - показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.
  • Рейтинг "Балл ЗНО на контракт" - рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ЗНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).

Как сообщалось, сеть ресторанов Михаила Поплавского "Батьківська хата" признана лучшей в номинации "эко".

Читайте РБК-Украина в Google News
Культурарейтингуниверситет