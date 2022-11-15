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UNITED24 та "Метінвест" випустили у продаж останній наклад браслетів із довоєнної сталі "Азовсталі"

Фото: UNITED24 та "Метінвест" випустили у продаж останній наклад браслетів із довоєнної сталі "Азовсталі" (
Автор: Артем Горовенко

Фандрейзингова платформа президента UNITED24 та група "Метінвест" створили фінальну серію браслетів "Азовсталь. Символ незламності".

Про це йдеться в офіційному релізі платформи.

Останній наклад браслетів виготовили зі 17-метрових сталевих літер "Вірю в ЗСУ", які протягом місяця стояли біля підніжжя найбільшого прапора України. Це - остання довоєнна партія сталі комбінату "Азовсталь".

Коштує браслет 1 500 грн, придбати його можна не тільки в Україні, але й в ЄС, США та Канаді. Весь прибуток від продажу браслетів піде на створення першого в історії флоту морських дронів для Військово-морських сил Збройних сил України.

"У світовій історії ще не було прикладів, коли металургійний завод ставав таким символом держави, а браслети зі сталі розкуповувалися за лічені години. Бо "Азовсталь" - це об'єднавчий символ для кожного українця, символ незламності й нашого прагнення до перемоги. Символічно, що останній наклад браслетів зі сталі "Азовсталі" допоможе побудувати для держави флот морських дронів, адже флагман українського флоту, корвет "Гетьман Іван Мазепа", також виготовлено з маріупольської сталі "Метінвесту". Певен, що увесь наклад браслетів розійдеться Україною і світом за кілька днів. Сподіваюся, що наступну партію браслетів ми виготовимо вже з першої партії сталі з відбудованої "Азовсталі" в українському Маріуполі", - зауважив Юрій Риженков, генеральний директор "Метінвесту".

Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" перерахувала на допомогу Україні й українцям 2,1 млрд грн. Також Рінат Ахметов створив "Сталевий фронт" - ініціативу, яка спрямована на допомогу українським військовим та пришвидшення перемоги України.

Сума ініціативи від початку війни сягнула понад 3 млрд грн: в її рамках українські військовослужбовці отримують 150 тис. бронежилетів, тисячі рацій та дронів, системи наведення вогню, 700 авто, півмільйона літрів пального та спеціальні сталеві укриття для передової.

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Метинвест