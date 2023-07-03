Unilever нарешті визнали спонсором війни. Які товари українцям краще не купувати

Що відомо про роботу Unilever на російському ринку

У Росії в Unilever працюють понад 3000 співробітників. У 2022-му, коли РФ розв’язала повномасштабну війну, прибуток компанії зріс майже на чверть у порівнянні з попереднім роком.

Після 24 лютого представники британської компанії публічно пообіцяли призупинити весь імпорт та експорт своєї продукції в Росію та з неї, а також припинити всі медійні та рекламні витрати.

Однак, як показують звіти, протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 56 млн євро у 2021 році до понад 108 млн минулого року.

Крім того, завдяки отриманому значному прибутку ТОВ "Юнілевер Русь" вдалося збільшити капітал, а відповідно більше заплатити податків до бюджету РФ - близько 50 млн доларів. Левова частка з цих грошей пішла на підтримку життєздатності російських військ…

І хоч скільки у Unilever не заявляли, що позиція компанії не змінилася щодо ведення бізнесу в РФ, однак підприємства в Омську, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Тулі продовжують свою роботу й досі, а офіси - операційну діяльність, забезпечуючи присутність брендів у точках продажу.

"Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна. Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки їхні сотні мільйонів податкових внесків до бюджету РФ допомагають фінансувати війну проти України та можуть таким чином навіть опосередковано фінансувати якусь групу російських найманців", - пояснює голова НАЗК Олександр Новіков.

Він закликає нового генерального директора Unilever Хайна Шумахера зробити все, аби діяльність компанії "відповідала цінностям прав людини".

"Unilever має залишити росію зараз, або історія запам’ятає її співучасть у цій війні", - підкреслив Новіков.

Яку продукцію українцям не треба купувати

Насправді Unilever є одним зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії. Сьогодні компанії належать понад 400 брендів, велика частина яких представлена на українському ринку.

У зв’язку з тим, що компанія зараз фінансує російську армію, яка зараз проводить геноцид українського народу, регулярно обстрілюючи мирні міста і села, українців закликають відмовитися від купівлі товарів таких брендів, як:

Domestos

Axe

Rexona

Dove

Calve

Rama

Brooke Bond

Lipton

Crème Bonjour

CIF

Knorr

Sunsilk

Timotei

CLEAR

Чиста Лінія

Лісовий бальзам

Ben & Jerry's

Бесіда

(скриншот)