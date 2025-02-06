Уникайте їх перед сном: названо продукти, які швидко старять шкіру

Деякі продукти, які багато людей їдять перед сном, можуть викликати небажані зморшки та в’ялість шкіри. Експерт корисні альтернативи, які варто їсти ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Які продукти не можна їсти ввечері

Дерматолог Кейт Джеймсон розповіла, що здавалося б нешкідлива звичка перекушувати пізно ввечері продуктами з високим вмістом глікемії, прискорює процес старіння шкіри. Популярні закуски, до яких багато хто тягнеться перед сном, можуть бути винуватцями.

Вживання продуктів з високим вмістом глікемії, таких як піца, чипси або печиво, безпосередньо перед сном може спричинити стрибок рівня інсуліну та призвести до запалення, що суттєво вплине на здоров’я та зовнішній вигляд шкіри.

Вибір здоровіших продуктів може сприяти збереженню молодості та еластичності шкіри.

Дослідження пов’язують запалення, викликане харчування, з розпадом колагену та посиленням окисного стресу. Обидва ці фактори можуть прискорити старіння шкіри.

За словами Кейт, перед сном слід ще уникати шоколаду та енергетичних напоїв. Натомість вона назвала деякі більш здорові альтернативи для приборкання нічної тяги без шкоди для здоров’я шкіри:

ягоди

морквяні палички з хумусом

невелика порція сиру

жменя мигдалю

яблуко з арахісовим маслом

"Ці поживні закуски допомагають стабілізувати ваш рівень інсуліну та забезпечують необхідні поживні речовини, які підтримують відновлення та регенерацію шкіри протягом ночі", - додала експерт.

Їжа з високим глікемічним індексом, як-от білий хліб, може викликати запалення в організмі, яке безпосередньо пов’язане з процесом старіння.

Які звички пришвидшують старіння шкіри

Недостатній сон

Недосипання веде до зниження регенерації шкірних клітин, що призводить до втрати пружності та появи зморшок.

Надмірне вживання алкоголю та куріння

Ці звички порушують кровообіг та сприяють руйнуванню колагену, що робить шкіру менш еластичною.

Неправильне харчування

Відсутність достатньої кількості фруктів та овочів у раціоні позбавляє шкіру необхідних вітамінів та мінералів.

Не використання сонцезахисного крему

УФ-випромінювання є однією з основних причин передчасного старіння шкіри.