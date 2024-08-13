ua en ru
Вт, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Уникайте цього кольору 13 серпня, аби проблеми не накрили з головою: астропрогноз на вівторок

Вівторок 13 серпня 2024 08:24
UA EN RU
Уникайте цього кольору 13 серпня, аби проблеми не накрили з головою: астропрогноз на вівторок Що заборонено робити 13 серпня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Астролог Катерина Соловйова склала прогноз на 13 серпня та розповіла, який колір не варто використовувати у вівторок. Виявилося, чимало планів можуть зруйнувати Марс та ретроградний Меркурій.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова дала поради на цей день та сказала, що заборонено робити 13 серпня.

Прогноз астропогоди

Меркурій, нагадала астролог, перебуває у ретроградній фазі. Тому невдалими можуть бути важливі справи, операції, спроби з'ясувати стосунки.

"До 15:45 - стресовий період. Уникайте конфліктів, проявляйте лише позитивні емоції. Уникайте сексуальних контактів. Не можна проявляти корисливість і поверховість. Невикористана енергія призведе до послаблення імунітету та виникнення захворювань", - радить Соловйова.

"Після 15:45 можливі стоматологічні втручання, відвідування перукарні. В цей час життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення стосунків у родині, благоустрій житла. Головний девіз дня - творення в усіх сенсах", - додала вона.

У другій половині дня завершуйте судові справи, вирішуйте конфлікти, будьте гостинними. Також можна зайнятися творчістю. Користь принесуть баня та сауна, але якщо дозволяє здоров'я.

Які знаки Зодіака ставлять собі високі стандарти і вимагають цього від інших (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на 13 серпня (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на вівторок

"13 серпня - день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати", - розповіла Соловйова.

Через загальний фон доби не ініціюйте нових активностей, пов'язаних з:

  • оформленням на нову роботу
  • придбанням або ремонтом автомобіля, побутової техніки
  • далекими подорожами
  • понаднормовими навантаженнями на роботі,
  • першим у житті використанням зброї.

Не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки. Також не варто зловживати гострими стравами, м’ясом, алкоголем.

"Не пораньте інших навіть словом. Не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини). Пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі. Можна давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік, проходити курс прийому вітамінів для підтримки енергії в організмі", - радить астролог.

Раніше ми називали знаки Зодіаку, які не вміють жити у моменті.

Окрім цього, нещодавно з'явився гороскоп за картами Таро на весь тиждень.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп Астрологія
NEWS
У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу
У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу