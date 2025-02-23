Уникайте конфліктів та не поспішайте. Астролог озвучила прогноз на неділю, 23 лютого

Прогноз астропогоди на 23 лютого

"Відмовтесь від паління. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх. Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров’я. Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не шляхом зовнішніх проявів, а внаслідок роботи з підсвідомістю та інтуїцією. В кожного є внутрішній голос, у цю добу його особливо добре чутно", - розповіла Соловйова.

"Головна умова для його розуміння - тверда віра в еволюцію своєї душі та місію у житті. Уникайте конфліктів з оточуючими: це порушить зв'язок з підсвідомістю, інформація буде сприйнята некоректно, що ще більше заплутає ситуацію", - додала вона.

Цього дня астролог радиться займатися самовдосконаленням, справами родини, питаннями, пов’язаними з будівництвом. Більше спілкуйтесь з дітьми, наводьте лад вдома, зустрічайтесь з друзями, приймайте гостей.

Ця неділя чудово підійде для читання та навчання. А ще цей день цікавий тим, що наслідки поганих вчинків можуть нарешті стертися.

"Символічним управителем 23 лютого є Сонце. Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, які стосуються дії денного світила: дозвілля з дітьми, різноманітні розважальні та азартні ігри, виступи перед аудиторією, романтичні пригоди. Можна відвідувати концерти, шоу, вистави. Підсилити сонячну енергію допоможуть помаранчевий, золотистий та жовтий кольори, а ще - символи денного світила (соняшник, лев), прикраси з золота", - зазначила експерт.



Гороскоп на 23 лютого (ілюстративне фото: freepik.com)

Астрологічні поради на неділю

23 лютого з 19:45 до 21:34 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у королівському градусі Козерогу.

"Планети та світила, що потрапляють до цієї зони потужної позитивної енергії королівських градусів, здатні істотно впливати на людей. Цей вплив дозволяє повною мірою реалізувати надані можливості. Королівські градуси створюють фактор везіння, успіху, удачливості, задоволеності своїм життям. Це градуси оптимізму, радості, очікування та здобуття дива в житті", - нагадала Соловйова.

"Цей градус у Козерозі вважається символом пошани та поваги. Особливим чином він впливає на ситуації, які пов'язані з виконанням будь-яких завдань і досягненням цілей. Він уособлює заступництво високопосадовців і надання допомоги у важкі хвилини", - додала вона.

Також його характеристиками є висока самооцінка, задоволеність життям (особливо її другою половиною, коли людина досягає зрілого віку), прекрасні стосунки з оточуючими.