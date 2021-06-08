Уникальный архив украинского ученого выбросили на помойку: "уму непостижимо" (фото)

Были выброшены слайды с фотографиями заграничных путешествий киевоведа, фотопленки с различными событиями, одна напечатана фотография, этикетка с упаковки его книги "Киевские миниатюры" и прочее. Все этом было в мешках со строительным мусором вперемешку.

"Сначала я обратил внимание на яркие коробки из-под кубинских сигар, далее взгляд перешел на слайды с подписями Мальта, Амьен, Версаль, Неаполь, Испания. В голове мелькнула мысль: не Виталия Васильевича ли это остатки коллекции? И сразу замечаю его визитки, квитанции с фамилией Ковалинский", - написал Короб, который был лично знаком с ученым.

Автор поста отмечает, что книги из библиотеки и документы из архива Ковалинского попали в продажу на рынок "Петровка" в Киеве, и "такая судьба им была уже уготована еще до смерти великого киевоведа".

Короб рассказал, что ранее общался с родственником Виталия Васильевича, пытаясь заполучить некоторые экземпляры из трудов ученого, но ничего из этого не вышло.

"Я наивно пытался что-то себе вырвать, но родственник только внимательно выслушал мои соболезнования, а также предложение, молча взял записку с номером телефона", - говорится в публикации.

И вот через полтора года после смерти Ковалинского остатки его архива "равнодушной рукой вместе с разбитой керамической плиткой были брошены возле мусорных баков" около дома в городе, изучению и популяризации истории которого он отдал много лет своей жизни.

Также он опубликовал соответствующие фото.

Артефакты и часть архива ученого-киевоведа Виталия Ковалинского оказались на мусорной свалке (фото: facebook.com/korob.anton)

Виталий Ковалинский работал в Музее истории Киева с 1997 года, был заведующим отделом.

Ученый выступал на темы истории украинской столицы по радио и телевидению, участвовал в научных конференциях и симпозиумах.

Он был автором или составителем 30 отдельных монографий по истории Киева, более 500 газетных и журнальных публикаций, каталогов и статей в научных сборниках. В общем публикации содержатся более чем в 40 журналах и более 80 газетах.

Какая судьба спасенного архива Ковалинского

В комментариях к сообщению скоро стало известно, что сохраненный архив намерен принять Музей истории Десятинной церкви. В нем сообщили, что уже передали картотеку, некоторые личные вещи и фото Виталия Васильевича.

"Он был нашим хорошим другом. Единственный родственник проживает в соседней стране, он является наследником, и, действительно, должен был где-то в это время приехать. Очевидно, что сложно было бы ему это все забрать", - говорится в сообщении.

В Музее добавили, что сейчас работники фондов как раз описывают полученные материалы из архива Ковалинского, некоторые будут публиковать на своем сайте.

Реакция сети

В сети шокированы такой ситуацией с выброшенным архивом, звучат эмоциональные комментарии с возмущением, а также рассуждения об отношении к культурному и научному наследию в современном мире.