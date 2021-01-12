Уникальны для всего мира: как сейчас живут девочки-четверняшки из Кропивницкого

В Кропивницком живут уникальные близнецы - четыре девочки появились на свет десять месяцев назад. Сестрички - Диана, Милослава, Лиза и Вика - похожи друг на друга как две капли воды.

Как молодые родители справляются с нелегким трудом воспитания сразу четверых младенцев, говорится в сюжете ТСН.

О многоплодной беременности Настя и Влад Валихновские узнали на четвертом месяце. Сначала на УЗИ увидели тройню, а потом рассмотрели и четвертую малышку.

Близняшки попросились на свет на 32-й неделе беременности и родились почти одинаковыми - каждая весила около двух килограммов и имела рост 42-43 сантиметра.

Девочки являются идентичной однояйцевой четверней. Такое явление уникально не только для Украины, но и для всего мира.

Семья живет в арендованной квартире, хотя местная власть и подарила им сертификат в новострое. Новое жилье еще строится, а пока многочисленному семейству приходится ежедневно справляться с проблемой прогулок, ведь живут они на четвертом этаже. А папа малышек жалуется на недостаток сна и постоянную усталость.

Врачи говорят, что у девочек все хорошо. Несмотря на то, что родились раньше времени, они стремительно догоняют сверстников в развитии, и вот вот начнут ходить.

Как живет уникальная четверня из Кропивницкого (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что маму одесских пятерняшек Оксану Кобелецкую затравили в сети.