Унікальний парадокс природи: біля Львова знайшли вражаючий каньйон

Незаймана природа та тропічна атмосфера

Каньйон розташований всього за 40 км від Львова, і його справжній масштаб важко передати на фотографіях. Глибока долина між двома вертикальними кам’яними стінами, які вкриті мохом і оточені пралісом, створює унікальну атмосферу.

Тут здається, що ви опинилися десь у тропіках. Колись через цю місцевість текла річка, яка й вимила долину серед скель. Сьогодні дно каньйону покрите листям і піском, що додає йому дикого вигляду.

Дуже незвичний для Львівщини пейзаж (фото: Rdzs.org)

Як дістатися до каньйону: маршрути та поради

Стартуємо з села Верин, яке також є початком маршруту до відомого ґроту Прийма. До точки старту можна дістатися двома шляхами: через трасу Київ-Чоп або через більш мальовничий маршрут із неймовірними краєвидами на Карпати.

Обидва шляхи доступні навіть для легкових авто, а цікавий маршрут є особливо вражаючим у суху погоду. Зі стартової точки до каньйону відстань складає всього 1300 метрів, і частину шляху можна подолати на автомобілі або велосипеді, а решту - пішки.

До каньйону веде доволі непоганий ґрунтовий шлях (фото: Rdzs.org)

Як відвідати каньйон

До каньйону можна потрапити двома шляхами: перший веде вниз через яр, який протягом усього маршруту буде зліва. Цей шлях менш витоптаний, і вам доведеться проходити через лісову гущавину, що надає походу додатковий виклик.

Другий варіант - піднятися дорогою нагору, а потім спуститися прямо до входу в каньйон. Хоча спуск трохи стрімкий, він відкриває надзвичайний вид на вертикальні стіни каньйону, обвиті ліанами.

Каньйон має доволі високі "стіни" (фото: Rdzs.org)

Історичні цікавинки: сліди минулого

Каньйон має свою історію. У стінах можна знайти залишки молюсків, що свідчать про те, що колись це місце було дном моря. У самих скелях також є заглибини, де можна сховатися від дощу або переночувати.

Місцевість навколо каньйону багата на історію повстанського руху: неподалік знаходиться криївка, що має п’ять кімнат і служила схованкою для повстанців.

Поруч із каньйоном розташований ще один цікавий об’єкт - ґрот Прийма, де, як вважається, колись жили неандертальці. Ця природна печера зі своїми химерними формами, витвореними вітром і водою, точно варта відвідування. До ґроту можна дістатися на авто в суху погоду або пішки від села Верин через ліс.

Ґрот Прийма (фото: Rdzs.org)