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Унікальне джерело здоров'я. Цей незаслужено забутий овоч треба їсти - він продається усюди

Фото: Чим корисна рожева редька (gardenclub.ua)
Автор: Людмила Жукова

Рожева редька - не просто овоч, а справжня природна аптека. Вона багата на вітаміни, антиоксиданти та корисні мікроелементи, які зміцнюють імунітет, покращують травлення та навіть допомагають боротися із запаленнями.

Чому ж варто зробити її постійним гостем на вашому столі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Топ-5 причин їсти рожеву редьку

Потужний імунний захист

Високий вміст вітаміну C допомагає організму боротися з вірусами та бактеріями, що особливо актуально в холодну пору року.

Допомагає травленню

Редька містить клітковину, яка сприяє правильній роботі шлунково-кишкового тракту, запобігаючи здуттю та закрепам.

Очищує організм

Овоч має детокс-ефект, виводячи токсини та зайву рідину, що покращує роботу печінки та нирок.

Підтримує серце та судини

Завдяки калію та магнію рожева редька нормалізує тиск і зміцнює стінки судин, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань.

Допомагає контролювати вагу

Низька калорійність та високий вміст води роблять редьку ідеальним продуктом для тих, хто хоче схуднути або підтримувати здоровий баланс ваги.

Як вживати редьку, щоб отримати максимум користі?

  • Салати - додавайте її сирою з морквою, яблуком або зеленню.
  • Смузі - поєднуйте з огірком, селерою та лимонним соком.
  • Закуски - чудово смакує з медом або йогуртовим соусом.

Рожева редька - це унікальне джерело здоров'я, яке легко вписати у щоденний раціон.

 

Вам буде цікаво дізнатися про шкоду від капусти броколі, про яку ви точно не знали.

Нагадаємо, що названо небезпечний овоч, який може "забирати" молодість.

В матеріалі використані джерела - Wikipedia, Shuba.life, Nutrients.

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