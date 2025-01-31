Унікальне джерело здоров'я. Цей незаслужено забутий овоч треба їсти - він продається усюди

Рожева редька - не просто овоч, а справжня природна аптека. Вона багата на вітаміни, антиоксиданти та корисні мікроелементи, які зміцнюють імунітет, покращують травлення та навіть допомагають боротися із запаленнями.

Низька калорійність та високий вміст води роблять редьку ідеальним продуктом для тих, хто хоче схуднути або підтримувати здоровий баланс ваги.

Високий вміст вітаміну C допомагає організму боротися з вірусами та бактеріями, що особливо актуально в холодну пору року.

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В матеріалі використані джерела - Wikipedia, Shuba.life, Nutrients.

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