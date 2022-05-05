Умоляю тебя, сложи оружие! Один сын жительницы Волыни украинцев защищает, второй - убивает

Жительница Волыни по имени Ольга воспитала троих сыновей. Один из них после смерти отца и бабушки оказался в России у тетки. Там окончил школу и поступил в военное училище. А второй сын – вступил в ВСУ и сейчас защищает Украину. Родные братья оказались по разные стороны.

Ольга обратилась к сыну с призывом сдать оружие и не воевать против своего народа и своей земли. Об этом говорится в репортаже Факты. ICTV.

Ольга воспитала троих сыновей и верила, что они станут ее гордостью. Сейчас она горько плачет, так как понимает, что не каждому из сыновей смогла передать любовь к родной земле.

Сын Дмитрий встал на сторону оккупантов. В детстве он тяжело пережил смерть отца и мечтал стать военным. А потом не стало и бабушки. Растить троих детей Ольге одной было очень тяжело. А потом сестра предложила Дмитрию приехать к ней, в Россию.

"Она звала: "Приедь, тут школу окончишь, поступишь, я все оплачу". Дима согласился, я билеты купила, в Бресте на поезд посадила, и через три дня сестра встретила у себя", - говорит Ольга.

Дмитрий, Петро и Андрей с бабушкой

В 2013 году Дмитрий окончил школу и поступил в военное училище. Учился в Омске, чем гордился. Мама тоже радовалась, сын достиг своей мечты и на тот момент ее не сильно беспокоило то, что сын дал присягу на верность РФ.

"Я в политике ничего не понимаю. Дима в Цхинвали служил, в Осетии – туда его отправили. Потом – во Владикавказе. А потом стал по командировкам в Крым ездить. Я думала, что он ходит где-то по России. Что Дима на украинской земле, не могла этого даже представить", - рассказывает женщина.

Она звонила ему после 24 февраля. Говорили обо всем, но только не о войне. Сын присылал ей голосовые сообщения, успокаивал – на русском языке. Ольга говорит, что боялась сыну "навредить", так как телефон могли прослушивать. И не спрашивала, где сын и с кем воюет.

А потом узнала, что Дмитрий недавно был в Харькове и Запорожье. А сейчас с военными РФ на Херсонском направлении.

Ольга боится, что родные братья встретятся на поле боя

"В душе все похолодело. Не дай Бог сыновья встретятся по разные стороны! Так как Петро защищает Украину, а Дмитрий воюет против родины. Что они будут делать?" – плачет мать.

Она вспоминает, что сын после присяги говорил, что не хочет, чтобы его отправили в Украину. Не хотел, чтобы с оружием заставили пойти против Петра и Андрея. А недавно она получила информацию от контрразведчиков, что Дмитрий с другими оккупантами уничтожает украинскую землю. Сейчас он – заместитель командира роты одной из бригад специального назначения вооруженных сил РФ.

А она недавно благословила старшего сына Петра в составе украинской армии защищать от врага Харьков. Вот тут Ольга и пришла в себя. Пробовала набрать Дмитрия, чтобы убедить его сдаться, но телефон сына уже не отвечает.

"Дорогой сын, вернись в родную Украину. Ты знаешь, какие у нас хорошие земли, какие трудолюбивые и мирные люди. Ты знаешь, что здесь твоя родная тропинка, дом. Здесь похоронены твои папа и бабушки, которые тебя так любили. Здесь я. Умоляю тебя, сложи оружие. Мы тебя ждем", - обратилась к сыну Ольга.

Она обратилась и к другим матерям, сыновья которых служат в РФ, чтобы звали своих детей домой.