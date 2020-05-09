Умирают от COVID-19 значительно чаще: эксперты указали на основную группу риска

Коронавирус 2020 - кто попадает в основную группу риска (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус 2020 не так опасен для женщин, как для мужчин

Коронавирус 2020 способен поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы человека. Это шокирует и не на шутку пугает. К тому же, как выяснилось, у мужчин в два раза больше шансов умереть от COVID-19, чем у женщин.

Данные исследования, которыми руководил доктор Бен Голдакр из Оксфордского университета, свидетельствуют, что мужчины умирали в 1,99 раз чаще, чем женщины. Также была подтверждена зависимость смертности от возраста. Об этом сообщает "DailyMail".

Для точности исследований они проверили 5707 человек, которые умерли от COVID-19 в период с 1 февраля по 25 апреля 2020 года. "Люди в возрасте 60 лет имели в два раза больше шансов умереть, чем люди в возрасте 50 лет, в то время как риск для людей старше 70 лет возрос в пять раз", - отмечается в исследовании.

К слову, среди заболевших были также любители покурить, однако незначительное число. Профессор отметил, что проникновение вируса в организм может быть заблокировано действием никотина.

Бен Голдакр считает, что данные исследования помогут при ослаблении карантинных мер в Британии. Теперь на работу можно будет выпускать молодых и здоровых, а вот для других возрастных категорий оставлять определенные меры.

Напомним, что в ВОЗ сделали новое заявление о происхождении коронавируса.

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