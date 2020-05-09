Вмирають від COVID-19 значно частіше: експерти вказали на основну групу ризику

Коронавірус 2020 - хто потрапляє в основну групу ризику (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус 2020 не такий небезпечний для жінок, як для чоловіків

Коронавірус 2020 здатний вражати дихальну, травну і нервову системи людини. Це шокує і не на жарт лякає. До того ж, як з'ясувалося, у чоловіків в два рази більше шансів померти від COVID-19, ніж у жінок.

Дані дослідження, якими керував доктор Бен Голдакр з Оксфордського університету, свідчать, що чоловіки вмирали у 1,99 разів частіше, ніж жінки. Також була підтверджена залежність смертності від віку. Про це повідомляє "DailyMail".

Для точності досліджень вони перевірили 5707 осіб, які померли від COVID-19 у період з 1 лютого по 25 квітня 2020 року. "Люди у віці 60 років мали в два рази більше шансів померти, ніж люди у віці 50 років, в той час як ризик для людей старше 70 років зріс у п'ять разів", - наголошується в дослідженні.

До речі, серед хворих були також любителі покурити, однак незначне число. Професор зазначив, що проникнення вірусу в організм може бути заблоковано дією нікотину.

Бен Голдакр вважає, що дані дослідження допоможуть при ослабленні карантинних заходів у Британії. Тепер на роботу можна буде випускати молодих і здорових, а ось для інших вікових категорій залишати певні заходи.

Нагадаємо, що у ВОЗ зробили нову заяву про походження коронавірусу.

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