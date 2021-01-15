Только к умирающим: как теперь работает скорая помощь в Украине

Скорая помощь в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине начали действовать новые правила вызова и приезда скорой помощи. Теперь неотложка выезжает только к тем пациентам, которые находятся на грани жизни и смерти. Определяют критическое состояние диспетчеры горячей линии 103 и если они что-то не так поняли, то получат выговор.

Реформа скорой помощи стартовала две недели назад и было создано четыре категории обращений граждан. Как теперь работает неотложка и к кому врачи приезжают обязательно, рассказали в материале издания Vesti.

К кому скорая приедет, а к кому нет

Для диспетчеров скорой помощи теперь есть четыре категории пациентов, и они вынуждены сами решать, к кому должен приехать врач, а к кому нет.

Критическое состояние – у пациента остановка дыхания, массивное кровотечение или другая ситуация, при которой есть непосредственная угроза жизни человека. В таких случаях медики должны прибыть в течение 10 минут.

Экстренные вызовы – ситуации, когда несвоевременное оказание помощи может привести к критическому состоянию, резко ухудшить состояние здоровья, подозрения на инфаркт или инсульт. Бригада должна приехать в течение 20 минут.

Не экстренное состояние – пациент не в критическом состоянии, но ему необходим срочный осмотр врача. Это может быть повышение артериального давление, подозрение на пневмонию. На такие вызовы врачи будут выезжать, если без их помощи обойтись нельзя. Но приезжать к пациентам они будут тогда, когда смогут.

Непрофильный вид помощи – человек не нуждается в осмотре врача, нет необходимости срочной госпитализации, но нужна медицинская помощь. В таких ситуациях диспетчеры будут советовать обратиться к семейному врачу. Решать, нужен ли врач и как быстро – придется диспетчеру.

Стоит отметить, что скорая помощь получает около 30-33 тысяч звонков в день. Около 15 тысяч поездок совершается бригадами скорой помощи и только 26% пациентов действительно нуждаются в госпитализации.

Какая ситуация в Украине в 2021 году

Жители Украины рассказывают, что скорая помощь не приезжает на вызовы, если у ребенка температура выше 39 градусов – советуют, как сбивать и рекомендуют отправляться к семейному врачу. Также не поехали к пенсионерке с высоким давлением – посоветовали принять таблетку и обратиться к семейному врачу.

Специалисты скорой помощи в регионах признают, что некоторые проблемы есть. Возможны поломки машин неотложки и невозможность доехать – это касается отдаленных населенных пунктов. В крупных городах - пробки. К тому же многое зависит от квалификации диспетчера.

"Во-первых, сегодня многое зависит от квалификации диспетчера, насколько он грамотен и опытен, правильные ли задает вопросы и делает выводы — какую бригаду отправить по вызову. Это сложная задача. Во-вторых, чтобы приезжать за 10–20 минут к пациентам, машины должны быть новые или отремонтированные. Сегодня почти на каждой станции в Украине 20–50% автопарка требует замены. Чтобы машины, выехав на вызов, по дороге не сломались, в прошлом году нам на всю Украину обещали закупить 400 новых. Но не получилось, теперь обещают в этом году купить. Кроме того, не стоит забывать, что расстояние от станции скорой до населенного пункта в районе доходит до 60 км, а с учетом качества дорожного покрытия, туда машина может добираться часами. Единственный выход — это увеличивать точки базирования скорых, открывать дополнительные, так сказать, в труднодоступных местах", - рассказал заместитель заведующего Запорожской скорой помощи Анатолий Сидоренко.

На станциях скорой помощи есть проблемы

Еще одной проблемой врачи называют то, что не хватает специалистов и многие бригады не укомплектованы. Бывает такое, что на вызовы ездят только фельдшеры и санитары.

Контроль для диспетчеров скорой помощи есть, так как именно они принимают решение, отправлять бригаду или нет. Но, если не оказанная вовремя медицинская помощь привела к тяжким последствиям по вине диспетчера, он получит всего лишь выговор. Все разговоры записываются, и Минздрав делает проверки по каждому отдельному случаю.

Стоит отметить, что в Киеве диспетчеры боятся отказывать, так как можно попасть на чиновника или еще кого-то со связями. В результате 70% вызовов на дом – непрофильные.

Напоминаем, ранее мы писали о том, к кому по новым правилам "скорая" обязана приезжать за 10 минут.

А также рассказывали о том, что киевский врач объяснил, почему скорая помощь не спешит на "ковидные" вызовы.