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Умирать только в будни: под Ивано-Франковском ритуальный магазин попал в громкий скандал

Автор: Анжелика Галушко

Магазин ритуальных услуг под Ивано-Франковском попал в конфуз

Ритуальную службу в Калуше Ивано-Франковской области полиция пыталась оштрафовать из-за работы во время карантина выходного дня. За нарушение ограничений правоохранители составили административном правонарушении на владельца магазина, но после огласки ситуацию удалось решить в пользу предпринимателя.

В своем Facebook владелец магазина рассказал об курьезном случае и прикрепил фото протокола полиции. Он объяснил, что ритуальный магазин был открыт в субботу по просьбе людей, у которых накануне умер родственник.

Людям понадобились услуги ритуального магазина в субботу (фото: Юрий Кузь/facebook.com)

По его словам, утром 21 ноября они приехали в магазин, чтобы купить похоронные товары. После чего уехали.

Однако продавец не закрыла магазин, поскольку заканчивала работу внутри. В этот момент туда и наведались полицейские.

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Полиция составила протокол на владельца ритуального магазина (фото: Юрий Кузь/facebook.com)

"Люди я вас прошу не умирайте на выходных, дождитесь понедельника",- иронично написал мужчина.

В соцсети горожане выразили свое возмущение из-за действий полиции. Люди замечают, что жизнь непредсказуема и, возможно, кому-то могут понадобиться ритуальные товары для похорон именно в выходной день.

  • Так, что, извините не понятно, Кабмин же запретил умирать и хоронить, у нас карантин
  • В какое страшное время мы живем. Ни жить, ни умереть по-человечески не дают
  • Я так понял эти "правоохранители" заканчивали обучение дистанционно
  • Они скоро на выходные и кладбища начнут закрывать

В свою очередь, владелец магазина ритуальных услуг впоследствии написал, что все же в полиции решили не штрафовать его. Мужчина выразил благодарность начальнику Калужского отдела полиции за оперативное реагирование.

Напомним, в Украине по субботам и воскресеньям действует карантин выходного дня.

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские во время рейда по соблюдению правил карантина в общественном транспорте остановили маршрутку, в которой зафиксировали нарушения - было на двух пассажиров больше. При этом люди в салоне вступились за "лишних бабушек", и прямо на дороге начались разборки.

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