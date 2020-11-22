Умирать только в будни: под Ивано-Франковском ритуальный магазин попал в громкий скандал

Магазин ритуальных услуг под Ивано-Франковском попал в конфуз
Ритуальную службу в Калуше Ивано-Франковской области полиция пыталась оштрафовать из-за работы во время карантина выходного дня. За нарушение ограничений правоохранители составили административном правонарушении на владельца магазина, но после огласки ситуацию удалось решить в пользу предпринимателя.
В своем Facebook владелец магазина рассказал об курьезном случае и прикрепил фото протокола полиции. Он объяснил, что ритуальный магазин был открыт в субботу по просьбе людей, у которых накануне умер родственник.
Людям понадобились услуги ритуального магазина в субботу (фото: Юрий Кузь/facebook.com)
По его словам, утром 21 ноября они приехали в магазин, чтобы купить похоронные товары. После чего уехали.
Однако продавец не закрыла магазин, поскольку заканчивала работу внутри. В этот момент туда и наведались полицейские.
Полиция составила протокол на владельца ритуального магазина (фото: Юрий Кузь/facebook.com)
"Люди я вас прошу не умирайте на выходных, дождитесь понедельника",- иронично написал мужчина.
В соцсети горожане выразили свое возмущение из-за действий полиции. Люди замечают, что жизнь непредсказуема и, возможно, кому-то могут понадобиться ритуальные товары для похорон именно в выходной день.
В свою очередь, владелец магазина ритуальных услуг впоследствии написал, что все же в полиции решили не штрафовать его. Мужчина выразил благодарность начальнику Калужского отдела полиции за оперативное реагирование.
Напомним, в Украине по субботам и воскресеньям действует карантин выходного дня.
Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские во время рейда по соблюдению правил карантина в общественном транспорте остановили маршрутку, в которой зафиксировали нарушения - было на двух пассажиров больше. При этом люди в салоне вступились за "лишних бабушек", и прямо на дороге начались разборки.