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Померла зірка серіалів "Моя прекрасна няня" і "Бригада" (фото)

STYLERПерсони    20.08.2019 - 22:27
Померла зірка серіалів "Моя прекрасна няня" і "Бригада" (фото)
Померла легендарна актриса (pixabay.com)

На рахунку артистки понад 100 фільмів та серіалів

У Росії померла знаменита радянська і російська актриса, яка зіграла майже в 100 фільмах і серіалах, Олександра Назарова. Про це повідомили на сайті Московського драматичного театру ім. М. Н. Єрмолової.

Олександра Назарова народилася 17 липня 1940 року в Ленінграді (Санкт-Петербурзі), в сім'ї знаменитих акторів Івана Назарова та Олександри Матвєєвої.

Померла зірка серіалів &quot;Моя прекрасна няня&quot; і &quot;Бригада&quot; (фото)

Олександра Назарова (kino-teatr.ru)

Першу свою роль вона зіграла в 6 років. Після школи вступила в Ленінградський театральний інститут імені А. Н. Островського. Багато років грала в театрі, паралельно знімалася в кіно і серіалах. Має звання народної артистки Росії.

Померла зірка серіалів &quot;Моя прекрасна няня&quot; і &quot;Бригада&quot; (фото)

Олександра Назарова (kino-teatr.ru)

На рахунку Назарової такі відомі фільми як "Земля мого дитинства", "Кохання з привілеями", "Марія Магдалена", "Принцеса на бобах", "Кордон. Тайговий роман", "Бригада", "Повернення Мухтара", "Прощайте, доктор Фрейд", "Нічний дозор", "Громови", "Глухар". Особливу популярність їй принесла роль Надії Михайлівни в серіалі "Моя прекрасна няня".

Померла зірка серіалів &quot;Моя прекрасна няня&quot; і &quot;Бригада&quot; (фото)

Олександра Назарова (kino-teatr.ru)

Також Олександра Назарова озвучувала фільми і багато відомих мультфільмів, в тому числі і "Качині історії", "Мисливці за привидами", "Вук", "Казки братів Грімм", "Русалочка", "Покахонтас", "Льодовиковий період" і багато інші.

Олександра Назарової померла на 80-му році життя. У неї залишився син Митя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер відомий мультиплікатор, який створив Кролика Роджера.

А також розповідали про те, що помер відомий голлівудський актор.

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