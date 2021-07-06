Умерла знаменитая итальянская певица и актриса: ее хиты помнят все

В Италии скончалась знаменитая итальянская певица и актриса Рафаэлла Карра. Несколько недель назад артистке исполнилось 78 лет. Как сообщают близкие друзья, Рафаэлла Карра в последние годы сильно болела и умерла в одной из клиник Рима.

О смерти артистки сообщил ее близкий друг, режиссер Серджо Япино. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Рафаэлла Карра родилась 18 июня 1943 года в Болонье. С раннего детства она участвовала в телепостановках, а в 8 лет ее отправили в Рим для обучения театральному искусству.

Свою первую роль в кино Карра получила в 1952 году в фильме "Муки прошлого". В юности она снялась во многих фильмах и сериалах, а в 1970-х годах увлеклась музыкой и начала записывать собственные альбомы и выступать как певица.

Также Рафаэлла Карра выступала как танцовщица и была популярной телеведущей. В конце 1970-х она активно гастролировала по всей Европе, а также в США и СССР. В 1980-1990-хх годах она активно снимается в кино и сериалах, выступает на различных музыкальных конкурсах и ведет несколько музыкальных передач и фестивалей, в том числе – становится ведущей фестиваля Сан-Ремо и Евровидение.

За свою жизнь Рафаэлла Карра выпустила более 70 музыкальных альбомов и 36 сборников, снялась в более чем 50 фильмах, выпустила несколько книг.

Ее знаменитый хит A Far L'amore CominciaTu любили во многих странах мира.

A far l'amore comincia tu - Raffaella Carra

Официально замужем Карра никогда не была, но ее связывала продолжительные отношения с футболистом "Ювентус" Джино Станкини, композитором Джанни Бонкомпаньи, хореографом и режиссером Серджо Япино.

Детей у артистки не было, и она неоднократно заявляла о том, что не хочет становиться "матерью на полставки". Однако Карра поддерживала детей из стран третьего мира и благодаря ее программе Amore усыновили более 150 тысяч детей.

В последние годы жизни Карра сильно болела. Врачи диагностировали у нее рак легких, но артистка скрывала свою болезнь.