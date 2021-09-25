В Червонограде ушла из жизни 36-летняя Мария украинец. Женщина была самой низкой мамой Украины, при росте 96 сантиметров она родила дочь Веронику.

Об этом в Facebook сообщила руководитель благотворительного фонда "Осуществить мечту" Ульяна Флишко.

Так, на протяжении длительного времени женщина боролась с онкологическим заболеванием. В частности, больше всего она женщина мечтала погулять на свадьбе дочери и дождаться внуков.

Перед смертью женщина только беспокоилась за судьбу Вероники. Муж Украинец умер несколько лет назад после того, как его избили на улице.

Как пишет "Высокий замок", Украинец ушла из жизни около 06:00.

"Лишь невероятный крик:" мама!"десятилетней Вероники, казалось, сотряс весь Червоноград", – говорится в сообщении.

Умерла самая низкая мама в Украине(acebook.com/Уляна Флишко)

Почему женщина была самой маленькой мамой в Украине

Украинец родился с нормальным весом. Диагноз гипофизарный нанизм (карликовость) у нее проявился в подростковом возрасте. Тогда Украинец просто перестала расти. Однако, ее старшему брату женщины поставили этот же диагноз.

Украинец с будущим мужем Олегом познакомилась по телефону. Она просто увидела по телевизору номер парня, который хотел познакомиться с девушкой.

Впоследствии именно девушка предложила пожениться, потому что она ждала ребенка.

Борьба со страшным недугом

Когда Украинец узнала об онкологическом заболевании, то она была настроена оптимистично. Подчеркивала, что ее мечты осуществляются. Мечтала о высоком мужчине и вышла замуж за Олега с ростом более 180 сантиметров. Впоследствии она сумела родить дочь, несмотря на предостережения медиков.

Еще в прошлом году женщина прошла ряд обследований, ей назначили курс химиотерапии. Однако лечение, к сожалению, не помогло.