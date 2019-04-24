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Померла відома українська спортсменка: їй було всього 28

STYLERЖиття    24.04.2019 - 12:20
Померла відома українська спортсменка: їй було всього 28
Юлія Лясота (фото: соцмережі)

Чемпіонка по боксу з Хмельницького Юлія Лясота померла 24 квітня. У неї залишився малолітній син

Юлія Лясота померла в реанімації Хмельницької міської лікарні. Серце 28-річної боксерки, учасниці міжнародних змагань у складі збірної України зупинилося вранці 24 квітня.

Померла відома українська спортсменка: їй було всього 28

Юлія Лясота (фото: соцмережі)

Кілька днів призерка багатьох європейських і світових змагань Юлія Лясота перебувала в критичному стані. Їй був постеален діагноз "тромбоз печінкових вен". Люди з усіх куточків країни збирали гроші на ліки та здавали кров, щоб врятувати дівчину. На жаль, Юлія не зуміла подолати хворобу.

Померла відома українська спортсменка: їй було всього 28

Юлія Лясота (фото: соцмережі)

Відомо, що зовсім недавно Юлія з мамою поховали рідного батька - Миколу Неживого з позивним Механ, який кілька років служив у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр", захищаючи Україну від російського агресора. У самої спортсменки залишився 11-річний син, якого вона виховувала сама.

У мережі оплакують смерть боксерки.

  • Лебединим пухом земля...
  • Вічна пам'ять...
  • Яка втрата... Важко. Тримайтеся... Співчуваю родині, друзям!
  • Чому найкращі йдуть так рано...
  • Світла пам'ять нашій квіточці...

Померла відома українська спортсменка: їй було всього 28

Скріншот (facebook.com/tania.uzepchuk)

Прощання з Юлею Лясотой відбудеться 25 квітня у Хмельницькому.

Нагадаємо, що нещодавно помер легендарний український дисидент, який був одним з лідерів національного руху.

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