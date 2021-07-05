"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режиссер еще в июне подцепил COVID-19 и из-за болезни отменил все встречи. О дате и времени прощания с кинорежиссером сообщат позже.

Для справки

Владимир Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).

Он получил "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке") за фильм "Москва слезам не верит".

Также популярные его режиссерские работы - "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Зависть богов", "Где находится нофелет", "Розыгрыш", "Курьер", "Каникулы строгого режима". Как актер известен по фильмам "Дневной дозор", "Ночной дозор", "Легенда № 17" и другим.

Режиссер не любил Украину

Владимир Меньшов известен своей поддержкой Путина и оккупации Крыма и Донбасса. За оправдание российской агрессии против Украины и финансирование терроризма его внесли в "Миртворец".

Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года (ru.wikipedia.org)