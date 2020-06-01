Умер выдающийся украинский композитор: автор многих легендарных произведений

Скончался знаменитый советский и украинский композитор, музыковед Мирослав Скорик. Он всего месяц не дожил до своего 82-го дня рождения.

О смерти легендарного композитора рассказал на своей странице в Facebook оперный певец, главный режиссер Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко Анатолий Соловьяненко.

"Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг – Мирослав Михайлович Скорик", - сказано в сообщении.

Мирослав Скорик родился 13 июля 1938 года во Львове. Семья будущего композитора была музыкальной, сестра бабушки – знаменитая оперная певица Соломия Крушельницкая. В 1945 году он начал обучение в музыкальной школе, но в 1947 году семья Скориков была репрессирована и выслана в Сибирь. В 1950 году Мирослав Скорик смог вернуться к обучению музыке и закончил Львовскую государственную консерваторию. В 1964 году Скорик окончил аспирантуру Московской консерватории.

С 1966 по 1980 год Мирослав Скорик преподавал композицию в Киевской консерватории. Длительное время работал в США, а потом в Австралии. В 1998 году вернулся в Украину и занял пост заведующего кафедрой истории украинской музыки в Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Был главой жюри фестиваля "Червона рута" – с 2005 года, а также соглавой Национального союза композиторов Украины.

Его авторству принадлежат такие произведения: опера "Моисей", "Возвращение Баттерфляй", "Вальс", "Гуцульский триптих", Карпатская рапсодия для скрипки и фортепиано, множество концертов, кантат и сонат.

Он написал музыку ко многим известным фильмам и мультфильмам: "Тени забытых предков", "Язык животных", "Личная жизнь", "Как казаки кулеш варили", "Высокий перевал", "Лис Микита".

В 2008 году был награжден званием Героя Украины за выдающиеся заслуги перед Украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность. Также был награжден орденами I, II, III степеней, Знаком почета. Звание заслуженного деятеля искусств УРСР получил в 1969 году, народного артиста УРСР – в 1988 году.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер легендарный украинский писатель.

А также рассказывали о том, что скончался легендарный советский хоккеист.