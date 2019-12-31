Умер всемирно известный музыкант: влияние его группы сравнивают с The Beatles 

Нил Иннес, всемирно известный британский музыкант, композитор и пародист, умер в Британии в возрасте 75 лет. Наибольшую славу Иннесу принесло участие в комик-группе "Монти Пайтон", для которой он писал музыку, а также снимался в пародийных фильмах коллектива.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на агента артиста.

Причины смерти артиста не уточняются, но известно что он не болел, а его смерть наступила по естественным причинам. Иннес ушел "безболезненно и по естественным причинам".

Благодаря своему новаторскому, абсурдистскому юмору участники "Монти Пайтон" находятся в числе самых влиятельных комиков всех времен. А влияние, оказанное коллективом на жанр комедии, приравнивают к влиянию, которое оказала группа The Beatles на музыку.

Нил Иннес (фото: wikipedia.org)

Нил Джеймс Иннес родился 9 декабря 1944 года в графстве Эссекс, но все детство провел в Германии. Со средины 1960-х Иннес был вокалистом, гитаристом и пианистом в группе The Bonzo Dog Doo-Dah Band. Позже музыкант был участником групп The World и GRIMMS.

Также он создал свой музыкальный коллектив The Rutles. Эта группа была придумана, как пародия на The Beatles.

К "Монти Пайтон" музыкант присоединился в 1970-х. Он появлялся в культовых фильмах комик-группы "Монти Пайтон и священный Грааль", "Житие Брайана по Монти Пайтон", "Монти Пайтон в Голливуде", а также участвовал в сериале "Монти Пайтон: Летающий цирк".