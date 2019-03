Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт: что известно

Кит Флинт найден мертвым в своем доме в понедельник утром

Умер Кит Флинт - вокалист культовой британской группы The Prodigy. Музыканту было 49 лет.

Как пишут британские СМИ, тело певца нашли утром четвертого марта в его собственном доме в Данмоу. На данный момент причина смерти легендарного артиста не называется.

В то же время в британской полиции отметили, что правоохранители "не увидели в инциденте ничего подозрительного".

Отметим, что этим летом The Prodigy должны были приехать с концертом в Украину.

Вокалист The Prodigy Кит Флинт (фото: Getty Images)

Биография Кита Флинта

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года. В конце 1980-х будущая икона электронной музыки встретил ди-джея Лиама Хоулетта. Позже их дружба переросла в то, что они образовали коллектив The Prodigy.

Интересно, что с самого начала участия в группе Флинт был просто танцором. Но в 1996 году на песне "Firestarter" он впервые проявил себя как вокалист. А в клипе на эту песню Кит появился в образе, который стал не только его фирменной фишкой, но и маркой всего The Prodigy. После мегауспеха альбома "The Fat of the Land" Флинт став фактически лицом группы.

Помимо музыки Кит активно занимался мотокроссом и даже выиграл British Superbike Championship. Также был владельцем бара The Leather Bottle в городке Плеши.

Флинт был женат на телеведущей Гейл Портер (пара рассталась в 2000 году). После этого он поженился с японским диджеем Маюми Кай.

Кит Флинт (фото: flickr.com/jaredearle)

Лучшие песни The Prodigy

Omen

The Prodigy - Omen

Firestarter

The Prodigy - Firestarter

Breathe

The Prodigy - Breathe

Voodoo People

The Prodigy - Voodoo People

Poison

The Prodigy - Poison

