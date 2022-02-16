ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Умер украинский воин после ранения возле Донецкого аэропорта: герою было 26 лет (фото)

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 15:12
Умер украинский воин после ранения возле Донецкого аэропорта: герою было 26 лет (фото) Коллаж РБК-Украина: погиб военный ВСУ после ранения на фронте
Автор: Владимир Костырин

В больнице умер боец ВСУ Сергей Иващенко после ранения в зоне проведения ООС на Донбассе. За жизнь молодого военнослужащего 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" медики боролись почти два месяца, но, увы, спасти его так и не смогли.

Об этом 16 февраля передает ТСН.

Иващенко был ранен снайпером оккупантов в конце декабря возле Донецкого аэропорта.

Украинскому военному было всего 26 лет.

Сергей Иващенко был родом из села Преображенка Скадовского района Херсонской области. Он учился в Херсонском областном лицее с 2007 по 2013 год. Подписав контракт с ВСУ, служил на фронте в 21 ОМПБ.

Прощание с воином состоится 17 февраля в родном селе Сергея под Херсоном.

Умер украинский воин после ранения возле Донецкого аэропорта: герою было 26 лет (фото)Умер украинский воин после ранения возле Донецкого аэропорта: герою было 26 лет (фото)

Боец ВСУ Сергей Иващенко (фото: facebook.com)

Ранее сообщалось, что 1 января в Харьковском госпитале умер 20-летний военный ВСУ, боец 95 десантно-штурмовой бригады Игорь Тычина, который на Донбассе в зоне проведения ООС был ранен снайпером оккупантов.

Напомним также, в ноябре 2021-го на Донбассе террористы убили 24-летнюю военную ВСУ Татьяну Алхимову.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донбасс ООС Донецкий аэропорт
LITE
Pantone назвал самые модные цвета сезона осень-зима 2022/2023
Pantone назвал самые модные цвета сезона осень-зима 2022/2023