Умер украинский воин после ранения возле Донецкого аэропорта: герою было 26 лет (фото)

В больнице умер боец ВСУ Сергей Иващенко после ранения в зоне проведения ООС на Донбассе. За жизнь молодого военнослужащего 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" медики боролись почти два месяца, но, увы, спасти его так и не смогли.

Об этом 16 февраля передает ТСН .

Иващенко был ранен снайпером оккупантов в конце декабря возле Донецкого аэропорта.

Украинскому военному было всего 26 лет.

Сергей Иващенко был родом из села Преображенка Скадовского района Херсонской области. Он учился в Херсонском областном лицее с 2007 по 2013 год. Подписав контракт с ВСУ, служил на фронте в 21 ОМПБ.

Прощание с воином состоится 17 февраля в родном селе Сергея под Херсоном.

Боец ВСУ Сергей Иващенко (фото: facebook.com)